Isparta'da üretim kapasitesi 3 kat artırıldı

Meydan ve kaldırımlar yeni üretilen farklı desenli taşlarla süslenecekIsparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisine yeni alınan beton santrali üretime başladı. Tesiste mevcut kilit parke, bordür ve begonit taş üretimi çeşitlendirilirken, üretim kapasitesi 3 kat artırıldı.Isparta Belediyesi bünyesindeki eski adıyla ISTEM olan Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisinde yenileme ve kapasite artışı çalışmalarında sona gelindi. Bir süre önce fabrikaya kilit ve parke taşı basma makinesi alınarak üretim artırılmıştı. Yeni beton santralinin devreye alınmasıyla birlikte mevcut kilit parke, bordür ve begonit taş üretimi hem çeşitlendirildi hem de 3 kat daha artırılmış oldu. Daha önce 2 çeşit kilit parke taşı ve begonit üretimi yapılırken, tesislerdeki yenilenmeyle birlikte bu sayı 7 farklı çeşide yükseltildi. Bu sayede şehrin cadde, sokak ve meydanları farklı desenlere sahip kilit parke taşı ve renkli begonit taşlarla süslenecek.Ayrıca tesiste bulunan mevcut makinenin de revizyonu yapılırken, bu makinenin üretim kapasitesi de bu revizyon sayesinde arttı. Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisinde günlük 1.800 metrekare kilit parke, bordür ve begonit taş üretim kapasitesine ulaşıldı.