Isparta'da Duymayan Kalmasın! Süre Uzatıldı

BORÇ YAPILANDIRMASINDA SON ÖDEME TARİHİ UZATILDI

Ankara, 31 Temmuz 2023

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçların yapılandırılmasında son ödeme tarihi bugün olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, son ödeme tarihi olan 31 Temmuz 2023 tarihi için uzatma kararı alındı.

Buna göre, yapılandırılan borçların ve cari dönem prim borçlarının son ödeme tarihi, 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı. Bu süre zarfında borçlarını yeniden yapılandıran vatandaşlar, ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

SGK, sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesi nedeniyle meydana gelen yoğunluğun, uzatma kararında etkili olduğunu açıkladı.

Yapılandırmadan yararlananlar, ödemelerini peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde gerçekleştirebilecekler. Ancak, uygulamadan yararlanmak için ilk ve ikinci taksit tutarlarını da son ödeme tarihi olan 3 Ağustos'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Taksit seçeneği tercih eden vatandaşlar için de önemli bir hatırlatma yapıldı. İlk iki taksitin, süresinde ve tam olarak ödenmesi şartı bulunmaktadır. Taksit sayısının daha az tercih edilmesi durumunda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilirken, yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde ise peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir.

Vergi borçlarının ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi " www.gib.gov.tr "den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılabileceği gibi, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları, internet ve telefon bankacılığı, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.

SGK, borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşları, belirtilen tarihlere kadar ilgili borçlarını ödemeye teşvik etmektedir.

Haber Kaynağı: SGK Resmi Açıklama