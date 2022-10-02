NANE LİMON AKTAR'DA BÜYÜK İNDİRİM!
''Isparta'nın Şifa Kaynağı'' ünvanına sahip, Kuru Kahvesi ve Baharatları ve Organik Bitkisel Ürünleri ile meşhur Nane Limon Aktar'da kurutulmuş dolmalık patlıcan, biber, acı biber fiyatları kısa bir süre için 50 ₺ organik sabun ve çay çeşitlerinde ise 1 tane alana 2.'si bedava kampanyası başladı. Aynı zamanda bu sezon üretilen ev yapımı kışlık sos ve marmelat çeşitlerinde de uygun fiyatlar Nane Limon Aktar'da sizi bekliyor.
NANE LİMON AKTAR'DA BULUNAN DİĞER ÜRÜN BAŞLIKLARI ŞÖYLE
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlarda metabolizmayı güçlendirici; Ihlamur, kış çayı, kuşburnu, zencefil, zerdeçal gibi metabolizmayı güçlendirici ürünler, Bitkisel macunlar, Hakiki Çiçek Balı, Kestane Balı, Doğal Kekik Suyu, Alıç Sirkesi, Elma Sirkesi, Baharat Çeşitleri, Taze Çekilmiş Kahve, Kış Çayları, Ziya Dede Atom Çayı, Doğal Sabun Çeşitleri, Doğal Kozmetik Arı Ürünleri, Bitkisel Yağlar, Ağrı ve sızılara güçlü ağrı kesici kremler, Toz Biber, Pul Biber, Karabiber, Sucuk baharatı, kurutulmuş acı biber, kurutulmuş patlıcan, Karaçay, ıhlamur ve doğal bitki çayları ile Nane Limon Aktar dükkanında adeta yok yok..
Adres: Pirimehmet mahallesi 118 cadde 1769. Sk. No:9 ( Cumhuriyet caddesi A 101 Karşısı)
Telefon numarası: 0554 134 34 58