MUHASEBEDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: 2025 YILINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Isparta Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca, 2025 yılında muhasebe sektöründe yaşanacak önemli değişimlere ve iş dünyasını bekleyen zorluklara dikkat çekti. Özellikle yapay zekâ ile denetimlerin daha etkin bir hale gelmesi ve dijital dönüşüm süreçlerinin hız kazanması, esnaf, sanayici ve KOBİ’lerin muhasebe süreçlerine daha fazla özen göstermesini zorunlu hale getiriyor.

Dijital Dönüşüm ve Yeni Zorluklar

Başkan Karaca, 2025 yılından itibaren muhasebe işlemlerinde dijitalleşmenin tamamen devreye gireceğini vurgulayarak şu noktalara dikkat çekti:

E-Defter Zorunluluğu: 1. sınıf mükellefler, şirketler ve kooperatifler gibi bilanço usulü tutan tüm işletmeler için e-defter uygulaması zorunlu hale geliyor.

1. sınıf mükellefler, şirketler ve kooperatifler gibi bilanço usulü tutan tüm işletmeler için e-defter uygulaması zorunlu hale geliyor. Enflasyon Muhasebesi Geri Döndü: 2024 yılında tekrar uygulamaya giren enflasyon muhasebesi, muhasebeciler için ek iş yükü oluşturuyor.

2024 yılında tekrar uygulamaya giren enflasyon muhasebesi, muhasebeciler için ek iş yükü oluşturuyor. Vergi Denetimlerinde Artış: Banka hesaplarının denetlenmesi, günlük kazanç tespiti ve stopaj kesintilerinin takip edilmesi, muhasebe süreçlerini daha karmaşık hale getirecek.

Mali Müşavirlerin Artan İş Yükü

Karaca, değişen düzenin mali müşavirlerin iş yükünü en az 3-4 kat artıracağını ifade ederek şunları ekledi:

Her ay ortalama 15 farklı vergi bildirimi ve beyannamesi ile ilgilenmek zorunda olan mali müşavirler, dijital ortamda işletmelerin tüm işlemlerini kaydetmek ve raporlamak durumunda kalacaklar.

Gelir İdaresi ile uyumlu çalışmak ve yeni uygulamaları takip etmek, mali müşavirlik mesleğini daha karmaşık hale getiriyor.

İşletmelere Kritik Uyarı: Muhasebeye Veri Akışını Aksatmayın

Başkan Karaca, işletmelerin muhasebeye düzenli ve doğru veri akışının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Aksi halde hem işletmeler hem de muhasebeciler ciddi sorunlarla karşılaşabilir.

Ücret Politikaları ve Meslektaşların Durumu

Karaca, muhasebecilerin artan iş yüküne rağmen ücretlerin yeterince artmadığını belirtti:

2020’den Bu Yana Ücretlerde Düşüklük: Diğer meslek gruplarıyla kıyaslandığında, muhasebe ücretlerindeki artışın %338 daha az olduğu belirtiliyor.

Diğer meslek gruplarıyla kıyaslandığında, muhasebe ücretlerindeki artışın %338 daha az olduğu belirtiliyor. Maliyet Artışı: Teknoloji, yazılım, kırtasiye ve genel giderlerde yaşanan artışlar, muhasebe bürolarını zor durumda bırakıyor.

Sonuç: Kalite ve İş Gücü Dengesi Şart

Karaca, mali müşavirlerin kaliteli hizmet sunabilmesi için hak ettikleri ücretlerin verilmesi gerektiğini vurguladı. "Ucuz hizmet, düşük kaliteyi beraberinde getirir" diyen Karaca, hem işletmelerin hem de meslektaşlarının bu yeni düzene uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

2025 yılı itibariyle dijital dönüşümle birlikte muhasebe sektörü, Türkiye ekonomisinin yapı taşlarından biri olmaya devam edecek. Ancak bu süreçte hem esnaf hem de mali müşavirlerin karşılıklı iş birliği ve anlayışı büyük önem taşıyor.