Isparta Kaya Balık'ta Taptaze Mevsimlik Balık Ziyafeti

Isparta Kaya Balık, tezgahlarını mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleriyle donattı! Palamut, sazan, çupra, levrek, somon, hamsi, lüfer, mercan, kalamar, barbun, karides ve daha birçok balık çeşidi, temizlenmiş şekilde müşterilere sunuluyor. Sağlıklı beslenme ve vücut direncini artırmak için uzmanların önerisi, kış aylarında bolca balık tüketmek.

Kaya Balık, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla en taze ve kaliteli balıkları müşterileriyle buluşturuyor. Karada balık almanın en doğru adresi olan Kaya Balık, tazelik ve lezzeti bir araya getiriyor.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9, ISPARTA

WhatsApp: 0 530 072 21 80

Telefon: 0246 220 20 70

En taze deniz ürünleri için Kaya Balık’ı ziyaret etmeyi unutmayın!



