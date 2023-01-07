MEMURSEN, YENİ SEÇİLEN BAŞKAN VE ÜYELERİ BİR ARAYA GETİRDİ
Memur sendikaları kahvaltıda buluştu. Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ve başkanları Ögretmenevi'nde bir araya geldi.
Kahvaltıda 10 Ocak Gazeteciler Günü de kutlandı.
Memursen Isparta İl Temsilcisi Selami Kılınç, yaptığı konuşmada, ülke genelinde 1 milyon, Isparta'da 10 bin üyesi olan Yetkili sendika olduklarının altını çizdi.
Selami Kılınç, çalışanlara yeni kazanımlar için gayret edeceklerini söyledi.
Programda yeni seçilen başkanlar kendilerini tanıttılar.