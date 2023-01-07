Memur sendikaları kahvaltıda buluştu. Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ve başkanları Ögretmenevi'nde bir araya geldi.

Memursen Isparta İl Temsilcisi Selami Kılınç, yaptığı konuşmada, ülke genelinde 1 milyon, Isparta'da 10 bin üyesi olan Yetkili sendika olduklarının altını çizdi.

Selami Kılınç, çalışanlara yeni kazanımlar için gayret edeceklerini söyledi.