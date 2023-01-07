Bir Yiyen Bir Daha İsteyecek! Isparta'da Döner Nerede Yenir?
Biz Türklerin vazgeçilmez yerel fast food yemeklerinden biri olan döner, Osmanlı döneminden itibaren hayatımıza girmiş ve vazgeçilmez yemeklerimizden biri olmuştur. Sokak lezzetlerinin en sevilen lezzetleri arasında dönerin yeri bambaşka.
Acıkınca hepimizin sıkça aklına gelen döner, pratik ve hemen bir şeyler yemek istiyorsak can kurtaran gibi karşımıza çıkmayı başarıyor. Peki Isparta!da döner yemek için nerelere gidilir? İşte bu sorunun cevabı için Isparta'nın en güzel ve en lezzetli dönercilerinin listesini derledik. Hadi hep birlikte bakalım.
Bu kez lezzet yolculuğumuz tadıyla, kalitesiyle ve özel sosuyla tartışmasız Isparta Mini Döner.
Yaprak gibi kesilen dönerlerin lezzet sırrı ise etler özel bir yöntemle marine ediliyor. Sloganıda ''Biz döner yapıyoruz. Kaliteli et ve tavuk döner satıyoruz”
Mini Döner'in dönerini yedikten sonra ağızda kalan enfes tat üzerine en kısa sürede bu işletmeye döner yemek için tekrardan ziyaret edeceğinizi söyleyebiliriz. Et ve tavuk döner yemenin tadına varılan bu işletme yıllardır lezzetini ve kalitesini bozmadan işini hakkıyla yapan bir müessesedir.
Menü:
Yarım ve Bütün Et Döner
Yarım ve Bütün Tavuk Döner
Dürüm Tavuk, Dürüm Et
Adres: Pirimehmet mahallesi 118 cadde Tevfik Yaşar işhanı No: 20
Paket Servis Telefon: 0541 431 71 41