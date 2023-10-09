"Meksika'da Yayınlanan 'La Isla Desafio En Turquia' Programı Eğirdir'de Çekildi"

Meksika'nın Azteca kanalında Acun Medya tarafından yayınlanan "La Isla Desafio En Turquia" adlı programın bazı bölümleri Türkiye'nin Eğirdir ilçesinde çekildi. Bu çekimlerin amacı, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu Meksika izleyicileriyle buluşturarak İlçenin tanıtımına katkı sağlamaktır.Eğirdir'in Altınkum Plajı'nda kurulan parkurlarda ve elma bahçelerinde farklı gruplardaki yarışmacılar arasında kıyasıya yarışlar gerçekleşti. Bu çekimlerin, İlçenin güzelliklerini ve doğal zenginliklerini uluslararası bir platformda tanıtarak turizme katkıda bulunması amaçlanmıştır.Bu proje ile Eğirdir'in muhteşem manzaraları ve doğal güzellikleri, yarışma programı aracılığıyla Meksika seyircisi ile paylaşılarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlanmıştır.