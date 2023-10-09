Zam Son Saatler... Emekliler Maaş Müjdesi için Nefesini Tutuyor: İşte Masadaki 3 Seçenek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklentisi olan zam müjdesini AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde verdi. Erdoğan, ilk kabine sonrasında yapacakları açıklama ile emeklilere müjdeyi verecek. Peki emeklilere bir ara zam mı yapılacak yoksa geçici bir düzenleme mi?

Ekonomistler: Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu yapılan 4. Olağanüstü kongrede bunun müjdesini verdi. Emekli memur ifadesini kullandı ama tüm emeklilerimizi kapsayan bir ifade var. Kabine sonrası kendilerini tenzipleriyle açıklama ile emklilerimize rahat nefes aldıracak bir düzenleme bekliyoruz. Pandemi sürecinden itibaren enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Devletin bu süre zarfında hem kısa çalışma ödenekleri, hem nakdi ücret destekleri ile beraber sürdürebilir olmayı sağladı. Ve bugünümüze geldiğimizde enflasyonu yüksek seyreden bir ortamla birlikte özellikle emeklimizi enflasyondan biraz daha fazla enflasyon farkı artı refah payı artışı ile beraber zamlar yaptı. Bu yapılacak zammında ara bir zam formülü olacağı düşünülüyor. Asıl zam sene başında yapılacak. Hatırlayalım sene başında en düşük emekli maaşı 5500 TL’ye yükseltilmişti. Yine Mart ayında bu rakam 7500 TL’ye yükseltilmişti. Bu ara zamdı. Temmuz ayına geldiğimizde %25’lik bir artış yapılmıştı. Burada 6000 ve yukarı maaş alanlar bu artıştan faydalandı. 6000 lira altında maaşı olanlara herhangi bir zam artışı yansımamıştı. Düzenlemenin detayı nasıl olabilir?

Ekonomistler: Burada en düşük 7500 TL olan emekli maaşın 10 bin TL seviyesine taşınması gündemde olabilir. Neden? Asgari ücretle makas açıldı. Önceki asgari ücrete göre makas %88’di. Şu an %66’lar seviyesinde. Yine aynı oranı korumak için en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine gelebilir. Yine kök maaşın artırılması gündemde. Şu anda devletimiz maaşları 7500 TL’ye tamamlıyor. Yeni yapılacak zam ile birlikte kök maaşlarda yapılacak düzenleme sonrası emeklilerimiz bundan somra yapılacak zamdan hep faydalanabilecekler. Şu anda kişinin maaşı 6000 lira ise devlet 7500 TL’ye tamamlıyor. Şu anda emekli maaşının 10 bin lira olduğunu farz edelim, bundan sonra yapılacak zamdan sene sonu itibariyle %40-45’leri konuşabiliriz. Bundan sonra kendilerine de o zam yapılacak.

Ekonomistler: Kademeli bir şekilde zam söz konusu. Burada Temmuz ayında yapılan bir zam vardı %25. Ama en düşük emekli maaşına bir zam alınmamıştı. Eğer kök maaş düzenlemesi yapılmazsa en az maaş alana daha fazla bir artış, daha yüksek sek olana daha düşük bir artış yapılabilir ki bu devlet memurlarına bu şekilde yapılmıştı. 8000 liralık seyyanen zam bütün memurlara yansımıştı. Daha az alana daha fazla oransal bir zam oldu.

Ekonomistler: Bir diğeri de 29 Ekim münasebetiyle emeklilerimize bir ikramiye söz konusu. Burada bin lira ile beş bin lira arasında bir ikramiye söz konusu olabilir. Bu tabii geçici bir düzenleme. Bin lira zam yapılırsa bütçeye maliyeti 15 milyar lira civarında. Eğer beş bin lira zam yapılırsa bunun da bütçeye maliyeti 70 milyar lira civarında.

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