MEB'den Tüm Öğrencileri İlgilendiren Haber!

Ortak Sınavlar İçin Örnek Soru Kitapçığı Yayınlandı! Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel ortaokul ile liselerde yapılacak yazılı sınavlar için örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı. Bu önemli adım, 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde geldi ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
Bakanlık, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınavlar ve birden fazla şubede okutulamayacak sınavlar için daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları paylaştı.
Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre bu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar. Bu adım, öğrencilerin daha etkili bir şekilde hazırlanmalarına ve sınavlara daha iyi bir şekilde yönlendirilmelerine yardımcı olacak.
Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu kaynakları kullanarak sınavlara daha iyi hazırlanmaları ve başarılarına katkı sağlamaları amaçlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel ortaokul ile liselerde yapılacak yazılı sınavlar için örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı. Bu önemli adım, 9 Eylül 2023'te yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre gerçekleştirilecek yazılı sınavlar öncesinde geldi ve milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
Bakanlık, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınavlar ve birden fazla şubede okutulamayacak sınavlar için daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları paylaştı.
Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre bu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar. Bu adım, öğrencilerin daha etkili bir şekilde hazırlanmalarına ve sınavlara daha iyi bir şekilde yönlendirilmelerine yardımcı olacak.
Tablo açıklamaları ve örnek soru kitapçıklarına https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bu kaynakları kullanarak sınavlara daha iyi hazırlanmaları ve başarılarına katkı sağlamaları amaçlanıyor.