Konya'da Tarihi Gökhöyük Kazıları Heyecan Verici Bulgularla Devam Ediyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Gökhöyük'te gerçekleştirilen kazılarda, Demir Çağı'na ait olduğu değerlendirilen önemli kalıntılara rastlandı. Bu heyecan verici gelişme, bölgenin tarihine önemli katkılar sağlayacak nitelikte.Gökhöyük, 1950'lerde James Mellaart tarafından tespit edilen ve 10 kilometre mesafedeki Seydişehir ilçesinde bulunan 5 hektarlık bir alandır. Ancak uzun yıllar boyunca üzerinde çalışma yapılmamış ve "Kanal Höyük" olarak adlandırılmıştır. 2002 yılında ise DSİ tarafından höyüğün doğusunda toprak alımı sırasında arkeolojik eserlerin keşfedilmesi üzerine Konya Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından 2002-2005 yıllarında kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalar sonucunda, Gökhöyük çevresinde Neolitik ve Tunç Çağı'na ait yerleşimleri tespit eden arkeologlar, 2023 yılında ise resmi arkeolojik kazılara başlamışlardır. Gökhöyük'te en üst katmanlarda Demir Çağı kalıntılarına ulaşılmıştır. Bunun öncesinde ise Tunç Çağı, Kalkolitik, ve Neolitik dönemlere ait kültür tabakaları keşfedilmiştir.Gökhöyük'teki Neolitik dönem buluntuları, ünlü Çatalhöyük ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Bu benzerlikler, kerpiçten yapılmış evler, döşemeler, seramikler ve obsidyen (volkanik cam formunda taş) ok uçları gibi unsurlarda görülmektedir. Gökhöyük'teki kazılar, gelecekte daha fazla heyecan verici bilgilere ulaşma potansiyeline sahiptir.Ayrıca, höyüğün zirvesinde yapılan kazılarda Demir Çağı'na ait mimari yapılara dair önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bu yapılarda orta Demir Çağı seramikleri, pişmiş toprak eserler ve dokumaya yönelik kullanılan tezgah ağırlıkları ve ağırşaklar bulunmuştur. Bu bulgular, bu alanın bir kısmının ağıl, diğer kısmının ise dokuma atölyesi ve yaşam alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.Konya'daki Gökhöyük kazıları, bölgenin tarihini daha iyi anlamamıza ve geçmiş uygarlıklara dair önemli bilgilere ulaşmamıza yardımcı olmaya devam ediyor.