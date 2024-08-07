Eski Tip Ehliyetinizi Yenilemeyin, 2025'te 12 Bin TL Ödeyebilirsiniz!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenler, 2025'ten itibaren 12 bin TL'ye kadar para cezası ödemek zorunda kalacak.

Son Tarih 31 Aralık 2024

B sınıfı ehliyet sahiplerinin, eski tip ehliyetlerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar 15 TL ödeyerek yenilemeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra, eski tip ehliyetlerle trafiğe çıkılması halinde idari para cezası uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, eski sürücü belgelerinin yenilenme süresini daha önce 2022’den 2024’e uzatmıştı. Ancak bu süre bir kez daha uzatılmayacak ve eski belgeler geçersiz sayılacak.

Nasıl Yenileme Yapılır?

Sürücü belgesi yenileme işlemleri 2 Nisan 2018’den itibaren nüfus müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor. Yeni tip ehliyet almak isteyenler, ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alabilirler. Randevu sonrasında gerekli belgelerle başvuru işlemleri yapılabilir ve yeni sürücü belgeleri PTT aracılığıyla adreslere gönderilir.

Gerekli Belgeler

Eski tip sürücü belgesini değiştirmek için gerekli belgeler şunlardır:

Bir adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu

15 TL değiştirme ücreti

Sürücülerin bu önemli tarihe dikkat etmeleri ve gerekli işlemleri zamanında yapmaları, büyük bir mali yükten kaçınmalarını sağlayacaktır.