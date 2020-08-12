İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 76 -

Karar Tarihi : 11/08/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.08.2020 Salı günü saat 17.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 22.03.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile halı sahalar kapatılmıştı.

COVID-19 salgını ile mücadelede gelinen son aşamada olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 01 Haziran 2020 tarihi itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde spor faaliyetlerine başlanabileceği kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda;

Pandemi süreci ile ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca getirilen kurallar, Gençlik Spor Bakanlığınca belirlenen genel kurallar ve Futbol Federasyonunca belirlenen branşa özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerinin 12.08.2020 tarihi itibarı ile açılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 11.08.2020

