GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

MEB'den açıklama geldi yüz yüze eğitim başlıyor ...

MEB'den açıklama geldi yüz yüze eğitim başlıyor ...
ISPARTA
71 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Detaylar belli oldu
MEB'den yapılan son dakika açıklamasında, ''21 Eylül'de eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak'' denildi. Milli eğiitm Bakanı ziya selçuk yaptığı açıklamada, ''Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler'' ifadelerini kullandı.
MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "21 Eylül'de yüzyüze eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak" denildi.

1. sınıflar ilk hafta 1 gün, ikinci hafta 2 gün okula gidecekler.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI GELDİ!

İŞTE DETAYLAR;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece-halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü “aşamalı ve seyreltilmiş” olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretime ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, “Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız” dedi.

VELİLER MAZERET BEYAN EDEBİLİRLER

“Buna göre 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız” diyen Bakan Selçuk şunları kaydetti:

“21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.”


'TEK GAYEMİZ EVLATLARIMIZI SAĞLIKLA OKULLARIYLA BULUŞTURMAK'

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbirin alındığı belirten Bakan Selçuk, “Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkanı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık. Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız” dedi.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MEB'den açıklama geldi yüz yüze eğitim başlıyor ...
Son dakika haber: Dikkat! Isparta'da yeni kararlar alındı
81 il için ilk kısıtlama kararı! Müzik yayını yapılmayacak!
Uzman Eğitimcilerden Isparta'daki öğretmenlere yönelik e-konferans
Isparta 32 spor kupayı aldı
Altın alacaklar için önemli açıklama
Isparta'nın en hesaplı giyim mağazası yenilendi açılışa özel dev indirim!​
Bakan Koca'dan çok önemli koronavirüs uyarısı...
Isparta'da taptaze hamsi palamut levrek lüfer hamsi istavrit Gözde Balık tezgahlarında
Isparta'da çocuğu olan herkesi ilgilendiren duyuru
Isparta'da define avcıları yakalandıISPARTA'DA DEFİNE AVCILARI YAKALANDI
Isparta'da elektrikli süpürge tamiri ve yedek parçaları süpürge dünyasında
Türkiye gönüllüleri arıyor! Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
SON DAKİKA HABER: ISPARTA'DA YENİ KARARLAR
Bakanı Sayın Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Isparta'da
Isparta'da JAK Timleri her an görevi başında
Koronavirüs için en kritik riskli 7 ili açıklandı
Son dakika haber: 81 ile yeni koronavirüs genelgesi!
ISPARTA'NIN MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TAMİR MERKEZİ GÜVEN MOTOR
Isparta'da Gözde Balık Tezgahları doldu taştı!
Isparta'da emniyetten 17 operasyon!
Isparta ve Burdur'da hava sıcaklığı uyarısı
Haber: Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (Günün Önemli Başlıkları)
ISPARTA'NIN YERLİ KAVUN ÇEŞİTLERİ YÜZ GÜLDÜRDÜ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber: 81 ile yeni koronavirüs genelgesi!Son dakika haber: 81 ile yeni koronavirüs genelgesi!02 Eylül 2020
Koronavirüs için en kritik riskli 7 ili açıklandıKoronavirüs için en kritik riskli 7 ili açıklandı02 Eylül 2020
Isparta ve Burdur'da hava sıcaklığı uyarısıIsparta ve Burdur'da hava sıcaklığı uyarısı02 Eylül 2020
SON DAKİKA HABER: ISPARTA'DA YENİ KARARLARSON DAKİKA HABER: ISPARTA'DA YENİ KARARLAR03 Eylül 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU02 Eylül 2020
Haber: Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (Günün Önemli Başlıkları)Haber: Madde madde sıraladılar: Bu kişiler aşı olmalı (Günün Önemli Başlıkları)02 Eylül 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu Öğrencilerle BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Öğrencilerle Buluştu01 Eylül 2020
Isparta'da kaçak yapılara asla müsaade edilmeyecekIsparta'da kaçak yapılara asla müsaade edilmeyecek02 Eylül 2020
BAŞKAN VELİ GÖK; "Zabıtalar Belediye Başkanını Temsil Eder"BAŞKAN VELİ GÖK; "Zabıtalar Belediye Başkanını Temsil Eder"01 Eylül 2020
Isparta'da Gözde Balık Tezgahları doldu taştı! Isparta'da Gözde Balık Tezgahları doldu taştı!02 Eylül 2020
ISPARTA'NIN YERLİ KAVUN ÇEŞİTLERİ YÜZ GÜLDÜRDÜISPARTA'NIN YERLİ KAVUN ÇEŞİTLERİ YÜZ GÜLDÜRDÜ02 Eylül 2020
BURDUR GÖLÜ ARTIK BİTME NOKTASINDA...BURDUR GÖLÜ ARTIK BİTME NOKTASINDA...02 Eylül 2020
Isparta'da emniyetten 17 operasyon!Isparta'da emniyetten 17 operasyon!02 Eylül 2020
Lavantanın YolculuğuLavantanın Yolculuğu02 Eylül 2020
ISPARTA'NIN MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TAMİR MERKEZİ GÜVEN MOTORISPARTA'NIN MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET TAMİR MERKEZİ GÜVEN MOTOR02 Eylül 2020
ISUBÜ İLE TURİZMCİLER ARASINDA PROTOKOLISUBÜ İLE TURİZMCİLER ARASINDA PROTOKOL02 Eylül 2020
BAKA Desteği ile Kurulan Laboratuvarın Akreditasyon İşlemi TamamlandıBAKA Desteği ile Kurulan Laboratuvarın Akreditasyon İşlemi Tamamlandı02 Eylül 2020
Isparta'daki EBA destek noktaları ile ilgili açıklamaIsparta'daki EBA destek noktaları ile ilgili açıklama02 Eylül 2020
Isparta Davraz Kayak Merkezi bu günlerde bir başka güzelIsparta Davraz Kayak Merkezi bu günlerde bir başka güzel02 Eylül 2020
BAŞKAN VELİ GÖK; ‘BİZ EĞİTİMİ, ŞEVKATİ ADİL DAVRANMAYI ÖN PLANDA TUTACAĞIZ.’BAŞKAN VELİ GÖK; ‘BİZ EĞİTİMİ, ŞEVKATİ ADİL DAVRANMAYI ÖN PLANDA TUTACAĞIZ.’02 Eylül 2020