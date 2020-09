ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 80 -

Karar Tarihi : 08/09/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.09.2020 Salı günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, farklı tarihlerde İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda;

1. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15/05/2020 tarih ve 2020/28 sayılı Kararı ile İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımıza maske takma zorunluluğu getirilmiş, 18/06/2020 tarih ve 2020/57 sayılı Kararı ile de Hıfzıssıhha Kurulu Kararına uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş,

2. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 05/06/2020 tarih ve 2020/48 sayılı Kararının 9. maddesi ile kent içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılmış,

3. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarih ve 2020/37 sayılı Kararı ve 02/06/2020 tarih ve 2020/40 sayılı Kararı ile lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;

1. Maske takma zorunluluğunun İlimizdeki (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımızda istisnasız şekilde uygulanmasına,

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,

Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu alınmasına,

3. (Alkollü/alkolsüz) restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde (Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil) saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27/08/2020 tarih ve 2020/78 sayılı Kararının 7. maddesi gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 08.09.2020