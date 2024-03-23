MEB ve TÜBİTAK İş Birliğiyle 100 Bin Okulda Kullanılacak!

MEB ve TÜBİTAK İş Birliğiyle Yerli Elektronik Posta Sistemi Geliyor

Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığı, tamamen yerli kaynaklar kullanılarak geliştirilen ve yeni nesil özelliklere sahip bir kurumsal sistem ile ilgili heyecan verici bir duyuru yaptı. Bu sistem, 5 Nisan tarihinde kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ile yaptığı iş birliği sayesinde, yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen yeni elektronik posta sistemi hakkında detayları paylaştı. Bu sistem, mevcut platformlardaki özellikleri bir araya getirerek, en az yüz bin eğitim ve öğretim kurumunun anlık mesajlaşma ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Yeni sistem, okullar ve bakanlık bünyesindeki kurumların modern e-posta gereksinimlerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda mobil erişim kolaylığı sayesinde iş dünyasında da kullanıcılarına fayda sağlayacak. Güvenli bir kullanım sunan iki aşamalı kimlik doğrulama özelliği ile donatılan bu sistem, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiştir.

MEBBİS ile tam entegre çalışan bu sistem, kurumların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir özellikler eklenmesine olanak tanırken, takvim yönetimi ve e-posta gruplarının denetimi gibi işlevleri de içermektedir. Ayrıca, yerli ve milli TÜBİTAK ürünleriyle entegrasyon özelliğine sahip olarak tasarlanmıştır, bu da sistemde yüksek bir uyum ve verimlilik sağlayacaktır.