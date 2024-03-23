RTÜK'ten Yerel Seçim Öncesi Anket Yayınlarına Yasak

Seçime katılan siyasi partiler ve adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceklerdir. Medya hizmet sağlayıcılarının 29 Mart 2024 Cuma saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlamasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Oy verme gününden önceki son 10 gün içinde, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla herhangi bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasaktır. Ayrıca, seçim gününe kadar yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması önem arz etmektedir.

Haber bültenleri, konuk ve yorumcu davet edilen programlar ile siyasi parti genel başkanlarına ve seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmamalıdır. Yayınlarda, belirli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yer verilmemelidir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde, seçim yayınlarına ilişkin önemli düzenlemeleri duyurdu. Bu düzenlemeler, siyasi partilerin ve adayların medya aracılığıyla yapacakları propaganda faaliyetlerini kapsıyor ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallara vurgu yapıyor.RTÜK'ün açıklamalarına göre:Bu süreçte, yayıncılar ve habercilerin evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmeleri ve tarafsızlık ilkesine uygun davranmaları gerekmektedir.