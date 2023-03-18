Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Isparta'yı ziyaret etmesi, Millet İttifakı destekçileri arasında heyecan yarattı. Özellikle Isparta'da bulunan Millet İttifakı ortakları, Yavaş'ın ziyaretinden büyük bir ilgiyle bahsettiler. Henüz tam olarak detayları netleşmese de, Yavaş'ın Isparta ziyaretinin ana sebebinin, Millet İttifakı'nın tek listeyle seçime gitmesi için bir çalışma yapmak olduğu düşünülüyor.

İddialara göre, Isparta'da Millet İttifakı'nın İyi Parti üzerinde şekilleneceği ve Meral Akşener liderliğinde İyi Parti'nin de Millet İttifakı kapsamında yer alacağı belirtiliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

Yavaş'ın ziyareti, Millet İttifakı'nın seçimlere hazırlık sürecinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor ve Isparta'daki siyasi gündemi belirleyecek önemli bir gelişme olarak görülüyor.