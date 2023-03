GÜVEN MOTOR'DA 2. ŞUBE MÜJDESİ



Güven Motor, Isparta'nın en sevilen ve güvenilir motosiklet tamir merkezlerinden biri olarak müşterilerine hizmet vermektedir. Ümit Etçi ve Nihat Can Etçi yönetimindeki firma, sektördeki uzun yıllara dayanan deneyimleriyle motosiklet ve elektrikli bisiklet tamiri konusunda uzmanlaşmıştır.

Motosiklet tutkunlarına, her marka motosiklet ve elektrikli bisiklet tamiri yapabilen Güven Motor, aynı zamanda yedek parça stoklarıyla da hızlı bir hizmet sunmaktadır. Firma ayrıca bazı motosiklet markalarının servisliğini de yapmaktadır, bu sayede müşterilerinin ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en kaliteli şekilde karşılamaktadır.

Güven Motor, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli tutmuştur. Bu nedenle, tamir işlemleri sırasında her adımda müşterilerine bilgi vererek işin takibini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, kaliteli işçilik ve uygun fiyatlarıyla da müşterilerinin beğenisini kazanmaktadır. Ümit Etçi ve Nihat Can Etçi , Güven Motor'un başarısını artırarak devam ettirmek için 2. şubelerini açmaya karar verdiler. Bu yeni şube, müşterilere daha fazla seçenek sunacak ve hizmet kalitesini daha da artıracaktır. Güven Motor, motosiklet ve elektrikli bisiklet tutkunlarına güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunmaktadır. Yeni açılacak şube ile birlikte, daha fazla müşteriye hizmet verme fırsatı yakalayan firma, sektördeki liderliğini korumaya devam edecektir.



Yeni şubenin açılışı yaz ayında planlanıyor.

Güven Motor

Telefon:

0535 285 17 21

Adres:

Eski sanayi mahallesi 131, cadde ISPARTA