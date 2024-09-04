LPG’ye Zam Geldi: Fiyatlar Güncellendi

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha eklendi. Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkiledi ve bu gece yarısından itibaren LPG'nin litre fiyatına 1,30 TL zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına anında yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şu anda bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43.31 TL

Motorin: 43.23 TL

LPG: 25.13 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43.19 TL

Motorin: 43.16 TL

LPG: 24.59 TL

Ankara:

Benzin: 43.62 TL

Motorin: 43.62 TL

LPG: 25.14 TL

İzmir:

Benzin: 44.08 TL

Motorin: 44.13 TL

LPG: 24.89 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına eklenen ÖTV ve EPDK payı ile belirlenen KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında belirlenen günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel dolar kuru üzerinden tespit ediliyor.