Eğirdir'de Dağda Mahsur Kalan Keçiler Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Eğirdir ilçesi Aşağıgökdere köyü İnişdibi mevkiinde 3 Eylül 2024 tarihinde dağın yamacında mahsur kalan keçiler, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Dağın sarp arazisinde zor durumda kalan küçükbaş hayvanlar, JAK ekiplerinin yoğun çabalarıyla bulundukları bölgeden güvenli bir şekilde çıkarılarak sahiplerine teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak, emniyet ve asayişin yanı sıra, arama ve kurtarma çalışmalarımızla da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



