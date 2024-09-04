Öğrencilere Yılda 5.000 TL Ulaşım Desteği: Başvuru Detayları Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrencilere yönelik ulaşım desteği uygulamasını sürdürecek. Ailelerinden uzakta, farklı bir şehirde eğitim gören öğrencilere yılda dört kez verilecek bu destek, toplamda 5.000 TL'yi bulacak. Her ödeme döneminde 1.250 TL destek sağlanacak.

Destek Kapsamı ve Şartlar

Ulaşım desteği, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için geçerli olacak. İlköğretim, lise ve üniversite seviyesindeki öğrenciler, 25 yaşına kadar bu destekten faydalanabilecek. Uçak, otobüs gibi tüm ulaşım araçları için geçerli olan bu destekten yararlanmak için öğrencilerin başvuru sırasında öğrenci belgesi ve seyahat biletini sunmaları gerekiyor.

Başvuru Süreci

Öğrenciler veya aileleri, destek başvurularını ikamet ettikleri ilin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapabilecekler. Başvurular genellikle bir ay içinde sonuçlanmakta olup, sonuçlar e-Devlet üzerinden takip edilebilecek. Onaylanan yardımlar, PTT şubelerinden kimlik kartı ile veya e-Devlet üzerinden banka hesabına aktarılacak şekilde alınabilecek. Destek ödemesi, genellikle 1 iş günü içinde hesaba aktarılıyor.

Ödeme Detayları

2024 yılı boyunca geçerli olacak bu destekle, öğrenciler toplamda 5.000 TL'ye kadar ulaşım desteği alabilecekler. Örneğin, 1.500 TL'lik otobüs bileti alan bir öğrenci, 1.250 TL destek alabilecek. 1.000 TL’lik biletler içinse bilet bedeli kadar destek sağlanacak. Bu destek, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu uygulama, geçen yıl başlatılan ve olumlu sonuçlar veren ulaşım desteği programının devamı niteliğinde olup, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı hedefliyor.