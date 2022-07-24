Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) işbirliğinde gerçekleştirilen Isparta Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası kıyasıya mücadelelerle başladı. 27 takımın yer aldığı turnuva 14 Ağustos’ta oynayacak final maçıyla sona erecek.Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Isparta Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası Atatürk Stadyumunda başladı. Kurban Bayramından önce Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle turnuvada yer alan 27 takımın grupları belirlenmişti. Fikstürün oluşturulmasıyla birlikte ilk karşılaşmalar oynandı. Isparta Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası Gençlerbirliği-Halıkent ve DSİ-Konyaspor Futbol Okulu karşılaşmalarıyla başladı. 20’şer dakikadan 2 devre şeklinde bölünmüş sahada oynanan maçlarda minikler fair-play çerçevesinde kıyasıya mücadele verdiler. Minik futbolcuların aileleri de tribünden karşılaşmaları büyük bir heyecanla takip etti.Isparta Belediyesi Minikler Futbol Turnuvasındaki maçlar cuma, cumartesi ve pazar günleri 17.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde oynanacak. Grup maçları 31 Temmuz’da sona erecek. 11 Ağustos’ta çeyrek finaller, 12 Ağustos’ta ise yarı final karşılaşmaları yapılacak. İlk 4 takımla şampiyonun belirleneceği final karşılaşmaları ise 14 Ağustos Pazar günü oynanacak.Çocuklarını izlemek için Atatürk Stadyumuna gelen aileler, Isparta Belediyesi Minikler Futbol Turnuvası’nın çocuklar ve gençlerin spora katkısı açısından güzel bir etkinlik olduğunu söylediler. Aileler, “Çocuklarımız futbol oynuyor. Çok heyecanlıyız. Böyle spor aktiviteleri ilimiz için çok güzel. Belediyemize teşekkür ediyoruz” dediler.Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Futbol Antrenörü Hakan Şimşek, turnuva için Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve emeği geçenlere teşekkür etti. Şimşek, “Bugüne kadar belediyelerde çok organizasyon oldu ama şuanki turnuva 9-12 yaş gruplarında en kapsamlı ve en güzel turnuva oluyor. Güzel bir katılım var. Aile ve çocukların kaynaşması adına güzel bir turnuva organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Isparta’mız için bunu geleneksel hale getirip her sene sporcu çocuklarımızı izleme fırsatı yakalamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Başkanı Erhan Oturak, turnuvaya desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Oturak, “Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüz sahalarını açtı. Belediyemiz tüm imkanlarıyla burada. 27 takımımız var. Gençlerimiz, Isparta’mızın gelecekte altyapısını oluşturacak. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Eti de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in spor bağımlılığının kötü alışkanlıkların önüne geçmesi için büyük bir çaba sarf ettiğini ifade etti. Isparta Belediyesi Minikler Futbol Turnuvasının IASKF ile organize edildiğine değinen Eti, “Bundan sonraki turnuvaları da organize ederek gençlerimizi sporla daha iyi noktalara getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” görüşlerinde bulundu.