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ISPARTA'DA SOLO TÜRK İZLEYENLERE HEYECANLI ANLAR YAŞATTI

Solo Türk’ün Isparta’daki gösterisi büyük beğeni topladı…

ISPARTA'DA SOLO TÜRK İZLEYENLERE HEYECANLI ANLAR YAŞATTI
ISPARTA
G.Tarihi: 23.07.2022 22:25
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
GURURUMUZ SOLOTÜRK  ISPARTA SEMALARINDA - SOLO TÜRK'TEN MUHTEŞEM GÖSTERİ UÇUŞU
Gökyüzünün sarsılmaz gücü Solo Türk şehrimizde nefes kesen bir gösteri sundu. 
 Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sundu; Isparta'da Gökkubbe Fuar ve Kongre alanında toplanan binlerce kişinin ayakta alkışladığı manevralarla Türk Hava Kuvvetleri gücünü yansıttı.
 
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