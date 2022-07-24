GURURUMUZ SOLOTÜRK ISPARTA SEMALARINDA - SOLO TÜRK'TEN MUHTEŞEM GÖSTERİ UÇUŞU

Gökyüzünün sarsılmaz gücü Solo Türk şehrimizde nefes kesen bir gösteri sundu.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sundu; Isparta'da Gökkubbe Fuar ve Kongre alanında toplanan binlerce kişinin ayakta alkışladığı manevralarla Türk Hava Kuvvetleri gücünü yansıttı.