GURURUMUZ SOLOTÜRK ISPARTA SEMALARINDA - SOLO TÜRK'TEN MUHTEŞEM GÖSTERİ UÇUŞU
Gökyüzünün sarsılmaz gücü Solo Türk şehrimizde nefes kesen bir gösteri sundu.
Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sundu; Isparta'da Gökkubbe Fuar ve Kongre alanında toplanan binlerce kişinin ayakta alkışladığı manevralarla Türk Hava Kuvvetleri gücünü yansıttı.
Gökyüzünün sarsılmaz gücü Solo Türk şehrimizde nefes kesen bir gösteri sundu.
Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sundu; Isparta'da Gökkubbe Fuar ve Kongre alanında toplanan binlerce kişinin ayakta alkışladığı manevralarla Türk Hava Kuvvetleri gücünü yansıttı.