150 TL'lik Ejder Meyvesini Bedava Dağıttı: Vatandaşlar Kapış Kapış Aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ejder meyvesi yetiştiren üreticiler, aracıların ve toptancıların düşük fiyat tekliflerine tepki olarak dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. Üretici Kamil Arıkan, elindeki mahsulü piyasa değerinin çok altında satın almak isteyen aracılara karşı bir kamyonet dolusu ejder meyvesini Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz olarak dağıttı.

Arıkan, “Gece-gündüz demeden yoğun emek harcayarak yetiştirdiğimiz ejder meyvesini geçtiğimiz hafta topladım. Ancak aracıların sunduğu fiyatlar komik düzeyde kaldı. Benden 30 TL’ye almak istediler, oysa marketlerde bu meyve 150-200 TL'ye satılıyor. Ben de üretici kazanamayacaksa kimse kazanmasın diye düşündüm ve ücretsiz dağıtma kararı aldım,” dedi.

Yaklaşık 2 bin adet ejder meyvesi, vatandaşların yanı sıra turistlerin de yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi. Üreticilerin yaşadığı bu zorluklara dikkat çekmek isteyen Arıkan, “Helal olsun vatandaşlarımıza, afiyetle yesinler,” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ejder üreticileri adına konuşan Ali Yılmaz ise, yerli üretimin zorluklarına ve ihracat konusunda yaşadıkları sorunlara dikkat çekerek, üreticilerin pazarlama ve satış konusunda destek beklediklerini vurguladı.





