Emeklilere 12.500 TL Ödeme: Prim Gününe Bakılmadan Yatırılacak

Yeni emeklilik düzenlemeleriyle birlikte, tüm emeklilere prim günü fark etmeksizin maaş artışı yapılacak. Ocak ayına kadar her emekli, maaşını en düşük 12 bin 500 TL olarak alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışı yüzde 24,73 olarak belirlenirken, memur emeklileri için bu oran yüzde 19,31 oldu. Ayrıca, 4A ve 4B’li emeklilerin maaşı en düşük 10 bin TL'den yüzde 25 artışla 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bu düzenleme, emeklilerin maaşlarını taban miktarına tamamlayarak prim günü fark etmeksizin en düşük maaşın 12 bin 500 TL’ye yükselmesini sağladı. Yaklaşık 4 milyon emeklinin hesabına ise 20 TL ile 2 bin 500 TL arasında ek maaş ödemesi yapılacak.

Yeni emekli olanlar da Ocak 2025’e kadar 12 bin 500 TL alacak. Maaşları bu tutarın altında hesaplanırsa, Ocak’a kadar bu miktarı alacaklar. En düşük maaş değişirse, ödemeler de artacaktır.

Emekliler, maaşlarının detaylarını e-Devlet uygulamasından kontrol edebilir. 4A, 4B veya 4C kapsamında olan emekliler, ‘emekli ödeme bilgileri’ kısmından maaşlarını ve ek ödeme bilgilerini görebilirler. Eğer toplam ödeme 12 bin 500 TL'nin altında ise, ek seyyanen ödeme tutarını da bu bölümde bulabilirler.