Isparta Belediye Meclisi, bugün Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda Temmuz sayısının son oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda imarla ilgili önemli kararlar alındı ve İmar Komisyonu Başkanı Hakkı Kaya tarafından ilgili maddeye ilişkin komisyon raporu meclis üyelerine okundu.

Mecliste, Isparta'nın günümüz ve gelecek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak 850 hektarlık bir alanda gerçekleştirilecek olan 1/1000 ölçekli imar revizyonu görüşüldü. Bu revizyon, genel olarak aylık ve blok yapı adalarında yoğunluk artışı olmadan Emsal uygulamasına dönülmesini, uygulama sorunlarının çözülmesini, kentsel alanın sağlıklaştırılmasını ve ÖPA alanlarının belirlendiği bir planı kapsamaktadır. Komisyon, Burak Akşahin ve Mehmet Gökalan'ın karşı oyuyla birlikte çoğunlukla revizyonu onaylamıştır.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin geleceğine yönelik çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmanın herkesin desteğini aldığı bir projeyi temsil ettiğini ifade etti. Başdeğirmen, "Bu memlekete lazım olan her şeyin en güzelini yapıyoruz" diyerek çalışmalarının belediyenin mağduriyetini gidermek ve vatandaşların sıkıntılarını çözmek amacıyla yapıldığını belirtti. Ayrıca, yapılan çalışmaların mağduriyet değil, memnuniyet yarattığına ve 5 aydır süren bir çabanın ürünü olduğuna vurgu yaptı.

Başdeğirmen, konuşmasının devamında, tüm bilgileri meclis üyelerine ve vatandaşlara aktardıklarını, her soruya cevap verdiklerini ve bilgileri cep telefonlarına gönderdiklerini ifade etti. Çalışmalarının sürekli eleştirilere maruz kaldığını belirten Başdeğirmen, mahkemeye verilen mezarlıklarla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Oylama sonucunda, binbirevler, Keçeci, Doğancı, Dere, Yenice, Işıkkent, Batıkent, Hızırbey, Gülistan ve Bağlar mahallelerinde özel alanların belirlendiği 1/1000 ölçekli imar revizyonu, AK Parti ve bağımsız meclis üyelerinin "Evet" oyuyla kabul edildi.