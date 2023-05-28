Seçim tarihi yaklaşırken, seçim yasakları da resmen başladı. İşte dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar:



Seçim Propaganda Yasakları Başladı

Bugün saat 18.00 itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında propaganda yasağı uygulanmaya başladı. Bu yasakla birlikte, herhangi bir yayın organı 24 saat boyunca seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak.



24 Saat Sürecek Propaganda Yasakları

Propaganda içerikli haber ve yayınlar, yarın sandıklar kapanana kadar yapılamayacak. Ancak saat 18.00 ile 21.00 arasında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu saati daha erkene çekebilme yetkisine sahiptir.



Alkollü İçki Satışı Yasaklandı

Oy verme işlemi, ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü saat 06.00 ile gece 00.00 arasında alkollü içki satışı yapılamayacak. Ayrıca kahvehane, kıraathane, internet kafe gibi umumi eğlence yerleri seçim günü kapalı olacak.

Lokantalarda Sadece Yemek Verilecek

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek servisi yapılacak. Bu mekanlarda eğlence etkinlikleri gerçekleştirilemeyecek.



Silah Taşıma Yasakları

Seçim günü yerleşim yerlerinde, sadece emniyet ve asayişi koruma görevlileri silah taşıyabilecek. Diğer kişiler ise silah taşıma yetkisine sahip olmayacak.

Bu önemli bilgileri göz önünde bulundurarak seçim yasaklarına uyunuz ve demokratik sürecin sorunsuz işlemesine katkıda bulununuz. Unutmayalım ki seçimler, demokrasinin temel taşlarından biridir ve her bireyin oy kullanma hakkı önemlidir.