Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2022-2023 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Okçuluk İl Birinciliği yarışlarına ev sahipliği yaptı. Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışlarda Süper Minikler, Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yaklaşık 100 sporcu klasik ve makaralı yaylarla hedefe atış yaptı.Yarışlarda sporcular, 12'den hedefi vurmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. İzleyiciler arasında bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Müdürü Mahmut Danayiyen ile birlikte sporcular, antrenörler ve hakemlerle bir araya gelerek ilin okçuluk branşıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.Yarışların sonunda dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını takdim edildi. Bu başarılı sporcular, emeklerinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu yaşadılar.Okçuluk İl Birinciliği yarışları, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği, rekabetçi bir ortamda gerçekleşti. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu tür etkinliklerle sporun yaygınlaşmasına katkı sağlaması ve gençler arasında sporun popülerleşmesine önayak olması takdirle karşılandı.Isparta'da gerçekleştirilen Okçuluk İl Birinciliği yarışları, spor severlerin büyük ilgi gösterdiği ve başarılı sporcuların yeteneklerini sergilediği bir organizasyon oldu. Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, gençlerin spora teşvik edilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.