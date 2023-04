2. BAYRAM GÜNÜ:

Isparta'da Ramazan Bayramı'nda her gün nöbetçi fırınlar hizmet verecek. Bayramın birinci günü Yeşilyayla Ekmek Fabrikası, Gül Ekmek Teknesi, Gevrekler Taş Fırın ve Ankara Unlu Mamülleri gibi farklı fırınlar nöbetçi olarak belirlendi. İkinci gün ise Yeşilyayla Ekmek Fabrikası, Gül Ekmek Teknesi, Gevrekler Taş Fırın, Ankara Unlu Mamülleri, Ali Köyü Ekmek Fırını, Davraz Unlu Mamülleri ve Şekeroğlu Ekmek Fırını gibi farklı fırınlar hizmet verecek. Üçüncü gün de benzer şekilde Yeşilyayla Ekmek Fabrikası, Gül Ekmek Teknesi, Gevrekler Taş Fırın, Ankara Unlu Mamülleri, Ali Köyü Ekmek Fırını, Davraz Unlu Mamülleri ve Şekeroğlu Ekmek Fırını gibi farklı fırınlar nöbetçi olarak görev yapacak. Isparta'da bayram boyunca belirlenen nöbetçi fırınlar aracılığıyla halkın ekmek ihtiyacı karşılanacak.1-Yeşilyayla Ekmek FabrikasıGülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA 2-Yeşilyayla Ekmek FabrikasıYedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA3-Gül Ekmek TeknesiÇünür Mah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA4- Gevrekler Taş Fırın Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA5- Ankara Unlu MamülleriGülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA1-Yeşilyayla Ekmek FabrikasıGülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA2-Yeşilyayla Ekmek FabrikasıYedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA3-Gül Ekmek TeknesiÇünür Mah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA4- Gevrekler Taş FırınSavköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA5- Ankara Unlu MamülleriGülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA6- Ali Köyü Ekmek FırınıAli Köyü 2/0 ISPARTA7- Davraz Unlu MamülleriDavraz Mahallesi 3951 Sokak No; 8/7 ISPARTA8- Şekeroğlu Ekmek Fırını ve Unlu MamulleriGülcü Mah. 145 Cad. No36 ISPARTA1-Yeşilyayla Ekmek FabrikasıGülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA2-Yeşilyayla Ekmek FabrikasıY.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA3-Gül Ekmek TeknesiÇünür Mah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA4- Gevrekler Taş FırınSavköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA5- Ankara Unlu MamülleriGülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA6- Ali Köyü Ekmek FırınıAli Köyü 2/0 ISPARTA7- Davraz Unlu MamülleriDavraz Mahallesi 3951 Sokak No; 8/7 ISPARTA8-Şekeroğlu Ekmek Fırını ve Unlu MamulleriGülcü Mah. 145 Cad. No36 ISPARTA