"Isparta'da Ramazan Bayramı'nda Nöbetçi Fırınlar Belli Oldu"
"Isparta'da Bayramın 1. Günü Nöbetçi Fırınlar"
"Isparta'da Bayramın 2. Günü Nöbetçi Fırınlar"
"Isparta'da Bayramın 3. Günü Nöbetçi Fırınlar"
Isparta'da Ramazan Bayramı'nda her gün nöbetçi fırınlar hizmet verecek. Bayramın birinci günü Yeşilyayla Ekmek Fabrikası, Gül Ekmek Teknesi, Gevrekler Taş Fırın ve Ankara Unlu Mamülleri gibi farklı fırınlar nöbetçi olarak belirlendi. İkinci gün ise Yeşilyayla Ekmek Fabrikası, Gül Ekmek Teknesi, Gevrekler Taş Fırın, Ankara Unlu Mamülleri, Ali Köyü Ekmek Fırını, Davraz Unlu Mamülleri ve Şekeroğlu Ekmek Fırını gibi farklı fırınlar hizmet verecek. Üçüncü gün de benzer şekilde Yeşilyayla Ekmek Fabrikası, Gül Ekmek Teknesi, Gevrekler Taş Fırın, Ankara Unlu Mamülleri, Ali Köyü Ekmek Fırını, Davraz Unlu Mamülleri ve Şekeroğlu Ekmek Fırını gibi farklı fırınlar nöbetçi olarak görev yapacak. Isparta'da bayram boyunca belirlenen nöbetçi fırınlar aracılığıyla halkın ekmek ihtiyacı karşılanacak.
1. BAYRAM GÜNÜ:
1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA
2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA
3-Gül Ekmek Teknesi
Çünür Mah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA
4- Gevrekler Taş Fırın
Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA
5- Ankara Unlu Mamülleri
Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA
2. BAYRAM GÜNÜ:
1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA
2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA
3-Gül Ekmek Teknesi
Çünür Mah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA
4- Gevrekler Taş Fırın
Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA
5- Ankara Unlu Mamülleri
Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA
6- Ali Köyü Ekmek Fırını
Ali Köyü 2/0 ISPARTA
7- Davraz Unlu Mamülleri
Davraz Mahallesi 3951 Sokak No; 8/7 ISPARTA
8- Şekeroğlu Ekmek Fırını ve Unlu Mamulleri
Gülcü Mah. 145 Cad. No36 ISPARTA
3. BAYRAM GÜNÜ:
1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı) ISPARTA
2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası
Y.şehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 (Turan Nakliyat Karşısı) ISPARTA
3-Gül Ekmek Teknesi
Çünür Mah 102 Caddesi No: 158/1- ISPARTA
4- Gevrekler Taş Fırın
Savköy Isparta Antalya Yolu No:26 ISARTA
5- Ankara Unlu Mamülleri
Gülistan Mah 111 Cadde No 268 Daire 1 ISPARTA
6- Ali Köyü Ekmek Fırını
Ali Köyü 2/0 ISPARTA
7- Davraz Unlu Mamülleri
Davraz Mahallesi 3951 Sokak No; 8/7 ISPARTA
8-Şekeroğlu Ekmek Fırını ve Unlu Mamulleri
Gülcü Mah. 145 Cad. No36 ISPARTA