Kabine sona erdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine'de tatilin kaç gün olacağına ilişkin karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karara göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.



Kurban Bayramı için tatil programı yapan vatandaşların gözü kulağı bu haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda, tatil kararı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü. Kısa süre içerisinde toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.



BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Gevşetilen koronavirüs önlemleri sonrası en önemli Bakanlar Kurulu'ndan birine hazırlanan kabine, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün gerçekleştirileceği noktasında verilen kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti. 19 Temmuz'dan itibaren başlatılacak olan tatilin 26 Temmuz tarihine kadar blok şekilde birleştirildiğini ifade etti.

19 Temmuz'da idari izinli olunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi olarak bayram tatili için alınan kararı duyurmuş oldu. 15 Temmuz'un resmi tatil olması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

-(Kovid-19) Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız."

-(Kovid-19) Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz."

-(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız."

- "2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız."

-"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz."

- "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz"



-"Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız."

-"Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir."​

-"Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız."

- "Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır."

-"Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum."

-"Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğiz."



