GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Açıklandı

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Açıklandı
ISPARTA
101 Okunma
0

Kabine sona erdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Bayram tatili kaç gün olacak?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine'de tatilin kaç gün olacağına ilişkin karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karara göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
 

Kurban Bayramı için tatil programı yapan vatandaşların gözü kulağı bu haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda, tatil kararı ele alındı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü. Kısa süre içerisinde toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN
Gevşetilen koronavirüs önlemleri sonrası en önemli Bakanlar Kurulu'ndan birine hazırlanan kabine, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün gerçekleştirileceği noktasında verilen kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti. 19 Temmuz'dan itibaren başlatılacak olan tatilin 26 Temmuz tarihine kadar blok şekilde birleştirildiğini ifade etti.
19 Temmuz'da idari izinli olunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi olarak bayram tatili için alınan kararı duyurmuş oldu. 15 Temmuz'un resmi tatil olması ile ilgili de değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:
-(Kovid-19) Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız."
-(Kovid-19) Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz."
-(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız."
- "2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız."
-"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz."
- "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz"

-"Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız."
-"Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir."​
-"Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız."
- "Ülkemizin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmamıştır."
-"Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum."
-"Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğiz."

 

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Açıklandı
ÖNDER AVM'DEN BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞ FIRSATLARI
ISPARTA'DA YÖRESEL MUTFAK VE ORGANİZASYON BİR ARADA ZEYNEP'İN YÖRESİ
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
LAVANTA’NIN BAŞKENTİ ISPARTA KUYUCAK KÖYÜ
ISPARTA'DA LAVANTA SEZONU ŞENLİKLERLE KUTLANIYOR
Isparta'da toptan ve perakende temizlik ürünleri Via Market'te
ISPARTA YETKİLİ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ EGZOZCU MURAT
ISPARTA'DA KIR BAÇESİNDE DÜĞÜN REZERVASYONLARI PATLADI
Gastronomi Şehri Gaziantep Lezzetleri Isparta'da
ISPARTA'DA BİR HAYAL DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
Isparta'da ​Hayvan Pazarlarında Kurban Bayramı Denetimleri Yapılıyor
Isparta'da Öğretim Üyesi Alım İlanı
ISPARTA'DAKİ 800 YILLIK TARİHİ PINAR PAZARI AÇILIYOR
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ 2021
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ
Isparta’da yapılan kamu yatırımları görüşüldü
ISPARTA'DA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN TERCİHİ EYLÜL MİNEL OLDU!
Isparta'dan ekspres tren seferleri yeniden başladı
KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?
Isparta’mızda güzel günler yaşıyoruz
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Isparta'da kaçak sigaralar yakalandı
KGM - 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA ITKM AÇILDI 2021
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-et-urunleri-mangal-alo-paket-siparisisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA YÖRESEL MUTFAK VE ORGANİZASYON BİR ARADA ZEYNEP'İN YÖRESİISPARTA'DA YÖRESEL MUTFAK VE ORGANİZASYON BİR ARADA ZEYNEP'İN YÖRESİ12 Temmuz 2021
Müftü Erkoç'tan Vekaletle Kurban ÇağrısıMüftü Erkoç'tan Vekaletle Kurban Çağrısı07 Temmuz 2021
ISPARTA'DAN KABUNE İLE KATILAN YARIŞMACI MASTERCHEF'TE 3 EVET ALARAK 2. TURA SEÇİLDİISPARTA'DAN KABUNE İLE KATILAN YARIŞMACI MASTERCHEF'TE 3 EVET ALARAK 2. TURA SEÇİLDİ09 Temmuz 2021
ISPARTA'DA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN TERCİHİ EYLÜL MİNEL OLDU!ISPARTA'DA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN TERCİHİ EYLÜL MİNEL OLDU!08 Temmuz 2021
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!06 Temmuz 2021
ISPARTA YETKİLİ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ EGZOZCU MURATISPARTA YETKİLİ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜMÜ EGZOZCU MURAT11 Temmuz 2021
KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?07 Temmuz 2021
Gastronomi Şehri Gaziantep Lezzetleri Isparta'daGastronomi Şehri Gaziantep Lezzetleri Isparta'da09 Temmuz 2021
Isparta'dan ekspres tren seferleri yeniden başladıIsparta'dan ekspres tren seferleri yeniden başladı08 Temmuz 2021
ÖNDER AVM'DEN BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞ FIRSATLARIÖNDER AVM'DEN BAYRAM ÖNCESİ ALIŞVERİŞ FIRSATLARI12 Temmuz 2021
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ09 Temmuz 2021
Isparta'da Öğretim Üyesi Alım İlanıIsparta'da Öğretim Üyesi Alım İlanı09 Temmuz 2021
ISPARTA'DAKİ 800 YILLIK TARİHİ PINAR PAZARI AÇILIYORISPARTA'DAKİ 800 YILLIK TARİHİ PINAR PAZARI AÇILIYOR09 Temmuz 2021
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ 2021ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ 202109 Temmuz 2021
LAVANTA’NIN BAŞKENTİ ISPARTA KUYUCAK KÖYÜLAVANTA’NIN BAŞKENTİ ISPARTA KUYUCAK KÖYÜ11 Temmuz 2021
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonuIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu06 Temmuz 2021
ISPARTA'DA BİR HAYAL DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜISPARTA'DA BİR HAYAL DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ09 Temmuz 2021
Isparta'da kaçak sigaralar yakalandıIsparta'da kaçak sigaralar yakalandı06 Temmuz 2021
Isparta’da yapılan kamu yatırımları görüşüldüIsparta’da yapılan kamu yatırımları görüşüldü09 Temmuz 2021
​Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde ilk etkinlik düzenlendi​Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde ilk etkinlik düzenlendi06 Temmuz 2021