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ISPARTA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

ISPARTA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
ISPARTA
G.Tarihi: 13.07.2021 17:09
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törenlere katılımlarınızı dilerim.
                                                                                               
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
 
       15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
 
12 Temmuz 2021 Pazartesi Günü
Saat:10.00
 		İl Sağlık Müdürlüğü 15 Temmuz ile İlgili Sergisi Açılışı
Yer: Isparta Şehir Hastanesi
(12-18 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenecektir. )
Saat:11.00
 		İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 15 Temmuz Milli Birlik Günü İle İlgili Kitap ve Fotoğrafların Sergisi Açılışı
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphanesi
(12-18 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenecektir. )
 
13 Temmuz 2021 Salı Günü
Saat:10.00
 		Milli İrade Platformu tarafından “Türkiye Geçilmez” Adlı Kermes Düzenlenmesi
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Saat:14.3015 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Yer: Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
 
14 Temmuz 2021 Çarşamba Günü
Saat:10.00Halkımızın Duygu ve Düşüncelerini Paylaşabilmeleri İçin 15 Temmuz Anı Defterinin Konulması
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Saat:10.0015 Temmuz Anlam ve Önemine Dair Gençler İle Buluşma
Yer: İl Jandarma Komutanlığı
Saat:16.00
 		Çocuklar ve Ailelerine Dondurma İkramı
Yer: Gökçay Kavşağı Muhtarlar Derneği Binası
Saat:17.00
 		Milli Eğitim Müdürlüğü Programı
Yer: 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu 
 
15 Temmuz 2021 Perşembe Günü
Saat:10.302017 Yılında Kurulan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda Yeni Fidan Dikimi ve Mevcut Ağaçların Bakımının Yapılması
Yer: Isparta-İstanbul Yolu Üzeri Botanik Parkı Karşısı
Saat:11.00-16.00Koruma Altındaki Çocuklarımız ve Ailelerine Yönelik Şenlik
Yer: Milas Mesire Alanı
Saat:12:45Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların Okunması
Yer: Şehitlik – Karaağaç Mah.
Saat:16.00Çocuk Evlerinde Kalan Çocuklarımızın Şehit Yakınları ve Gazilerimizi Ziyaretleri
Yer: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binası
Saat
 		:16.00Yeşilay Derneği Tarafından Bağımlılıkla Mücadele Stant Açılışı
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
                15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
 
15 Temmuz 2021 Perşembe Günü
Saat
 
 		:
 
 		16.15Şehitlerimizin Ruhu için Mevlid-i Şerifler Okunması, Okunan Hatm-i Şeriflerin Duasının Yapılması
Yer: Ulu Cami
Saat:17.30Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Hizmet Binasını Ziyaret / (Pilav ve Helva İkramı)
Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31
Saat:19.0015 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü
(Mehteran Eşliğinde; Tören Kıtası-Protokol-Vatandaşlar-Sporcuların Bisiklet Korteji-Araç Konvoyu)
ve Mehteran Gösterileri
Harekât Güzergâhı
Belediye Başkanlığı Binası Önü
Varış Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Saat
 
 
 
 
 
 
 
 
 		:
 
 
 
 
 
 
 
 
 		20.00* Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
* Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Yapılması
* Mili İrade Platformunca Günün Anlam ve Önemi İle İlgili
   Konuşma Yapılması
* İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Günün Anlam ve Önemi İle
   İlgili Konuşmanın Yapılması
* Protokol Konuşmaları
   - Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN’in Günün
     Anlam ve Önemi İle İlgili Konuşması
   - Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun Günün Anlam ve
     Önemi İle İlgili Konuşması
* Günün anlam ve önemine dair okullar arası ve koruma altında
   bulunan gençlerimiz arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda
   dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi
* İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Ankara Devlet Türk
   Halk Müziği Korusu Sanatçısı Cengizhan AKAR Kahramanlık
   Türküleri
*.Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum
   Kuruluşlarından Gruplar Halinde Katılım İle Demokrasi  
   Nöbetinin Başlanması (15 Temmuz 2021 günü saat 20.00’den  
   16 Temmuz 2021 günü saat 05.00’e Kadar)
   Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
Saat:21.00Sancak Koşusu
Harekât Güzergâhı
Çünür Kavşağı
Varış Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
 
16 Temmuz 2021 Cuma Günü
Saat:00.13 Camilerimizde Sela Okunması
 
DİĞER ETKİNLİKLER
 
1-.12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik “Türkiye Geçilmez” konulu online bilinçlendirme konferansları düzenlenecektir.
2-.12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlenerek kan bağışında bulunan 251. Bağışçıya 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında ödül verilecektir.
3-.12-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında hastane girişlerinde 15 Temmuz ile ilgili sergiler düzenlenecektir.
4-.12-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphane Salonunda ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulacak stantlarda 15 Temmuz Milli Birlik Günü ile ilgili kitaplar ve fotoğraflar sergilenecektir.
  1. ;
  2. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binasında ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulacak çadırlarda Şehit yakınları ve Gazilerimiz ile vatandaşlarımız arasında sohbet toplantıları düzenlenecektir.
     b) 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Kaymakkapı Meydanı ve IYAŞPark Alışveriş Merkezi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Binasında 15 Temmuz ile ilgili resimler sergilenecektir.
  1. Gençlik Merkezi içerisinde 15 Temmuz Köşesi oluşturulacaktır.
  2. Etkinliklere katılan vatandaşlarımıza; 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, mobil araçlarla ve belirlenen camilerde su, soda, çorba vb. ikramlar verilecek, günün anlam ve önemine dair tişört, anahtarlık, kalem, afet çantası vb. hediyeler dağıtılacaktır.
 
GENEL ESASLAR VE HÜKÜMLER:
 
  • Törenler 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü başlayıp, 16 Temmuz 2021 Cuma günü son bulacaktır.
  • 14 Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları hizmet binaları Türk Bayraklarıyla donatılacaktır.
  • Tüm etkinliklerde sadece Türk Bayrağı kullanılmasına özen gösterilecektir.
  • Görevli kurumlar, 01 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2019/11 Nolu Genelgesi doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerdir.
  • Hafta boyunca; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları müdürleri tarafından Şehit yakınları ve Gazilerimiz ziyaret edilecektir.
  • 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirilecektir.
  • 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 20.00’dan itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından en az 50’şer kişilik gruplar halinde Demokrasi Nöbeti tutulacaktır.
  • 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Valilik Panosunda 15 Temmuz görselleri ve müzikleri sunulacaktır.
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) internet sitelerinde yayınlanacaktır.
  • Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.
 
 Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.
 
İL ANMA KOMİTESİ
 
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