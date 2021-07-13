Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI
|12 Temmuz 2021 Pazartesi Günü
|Saat
|:
|10.00
|İl Sağlık Müdürlüğü 15 Temmuz ile İlgili Sergisi Açılışı
Yer: Isparta Şehir Hastanesi
(12-18 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenecektir. )
|Saat
|:
|11.00
|İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 15 Temmuz Milli Birlik Günü İle İlgili Kitap ve Fotoğrafların Sergisi Açılışı
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphanesi
(12-18 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenecektir. )
|13 Temmuz 2021 Salı Günü
|Saat
|:
|10.00
|Milli İrade Platformu tarafından “Türkiye Geçilmez” Adlı Kermes Düzenlenmesi
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
|Saat
|:
|14.30
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Yer: Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
|14 Temmuz 2021 Çarşamba Günü
|Saat
|:
|10.00
|Halkımızın Duygu ve Düşüncelerini Paylaşabilmeleri İçin 15 Temmuz Anı Defterinin Konulması
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
|Saat
|:
|10.00
|15 Temmuz Anlam ve Önemine Dair Gençler İle Buluşma
Yer: İl Jandarma Komutanlığı
|Saat
|:
|16.00
|Çocuklar ve Ailelerine Dondurma İkramı
Yer: Gökçay Kavşağı Muhtarlar Derneği Binası
|Saat
|:
|17.00
|Milli Eğitim Müdürlüğü Programı
Yer: 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu
|15 Temmuz 2021 Perşembe Günü
|Saat
|:
|10.30
|2017 Yılında Kurulan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda Yeni Fidan Dikimi ve Mevcut Ağaçların Bakımının Yapılması
Yer: Isparta-İstanbul Yolu Üzeri Botanik Parkı Karşısı
|Saat
|:
|11.00-16.00
|Koruma Altındaki Çocuklarımız ve Ailelerine Yönelik Şenlik
Yer: Milas Mesire Alanı
|Saat
|:
|12:45
|Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların Okunması
Yer: Şehitlik – Karaağaç Mah.
|Saat
|:
|16.00
|Çocuk Evlerinde Kalan Çocuklarımızın Şehit Yakınları ve Gazilerimizi Ziyaretleri
Yer: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binası
|Saat
|:
|16.00
|Yeşilay Derneği Tarafından Bağımlılıkla Mücadele Stant Açılışı
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
|15 Temmuz 2021 Perşembe Günü
|Saat
|:
|16.15
|Şehitlerimizin Ruhu için Mevlid-i Şerifler Okunması, Okunan Hatm-i Şeriflerin Duasının Yapılması
Yer: Ulu Cami
|Saat
|:
|17.30
|Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Hizmet Binasını Ziyaret / (Pilav ve Helva İkramı)
Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31
|Saat
|:
|19.00
|15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü
(Mehteran Eşliğinde; Tören Kıtası-Protokol-Vatandaşlar-Sporcuların Bisiklet Korteji-Araç Konvoyu)
ve Mehteran Gösterileri
Harekât Güzergâhı
Belediye Başkanlığı Binası Önü
Varış Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
|Saat
|:
|20.00
|* Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
* Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Yapılması
* Mili İrade Platformunca Günün Anlam ve Önemi İle İlgili
Konuşma Yapılması
* İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Günün Anlam ve Önemi İle
İlgili Konuşmanın Yapılması
* Protokol Konuşmaları
- Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN’in Günün
Anlam ve Önemi İle İlgili Konuşması
- Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun Günün Anlam ve
Önemi İle İlgili Konuşması
* Günün anlam ve önemine dair okullar arası ve koruma altında
bulunan gençlerimiz arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda
dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi
* İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Ankara Devlet Türk
Halk Müziği Korusu Sanatçısı Cengizhan AKAR Kahramanlık
Türküleri
*.Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum
Kuruluşlarından Gruplar Halinde Katılım İle Demokrasi
Nöbetinin Başlanması (15 Temmuz 2021 günü saat 20.00’den
16 Temmuz 2021 günü saat 05.00’e Kadar)
Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
|Saat
|:
|21.00
|Sancak Koşusu
Harekât Güzergâhı
Çünür Kavşağı
Varış Yeri
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
|16 Temmuz 2021 Cuma Günü
|Saat
|:
|00.13
|Camilerimizde Sela Okunması
DİĞER ETKİNLİKLER
1-.12-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik “Türkiye Geçilmez” konulu online bilinçlendirme konferansları düzenlenecektir.
2-.12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlenerek kan bağışında bulunan 251. Bağışçıya 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında ödül verilecektir.
3-.12-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında hastane girişlerinde 15 Temmuz ile ilgili sergiler düzenlenecektir.
4-.12-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphane Salonunda ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulacak stantlarda 15 Temmuz Milli Birlik Günü ile ilgili kitaplar ve fotoğraflar sergilenecektir.
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- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binasında ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulacak çadırlarda Şehit yakınları ve Gazilerimiz ile vatandaşlarımız arasında sohbet toplantıları düzenlenecektir.
- Gençlik Merkezi içerisinde 15 Temmuz Köşesi oluşturulacaktır.
- Etkinliklere katılan vatandaşlarımıza; 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, mobil araçlarla ve belirlenen camilerde su, soda, çorba vb. ikramlar verilecek, günün anlam ve önemine dair tişört, anahtarlık, kalem, afet çantası vb. hediyeler dağıtılacaktır.
GENEL ESASLAR VE HÜKÜMLER:
- Törenler 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü başlayıp, 16 Temmuz 2021 Cuma günü son bulacaktır.
- 14 Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları hizmet binaları Türk Bayraklarıyla donatılacaktır.
- Tüm etkinliklerde sadece Türk Bayrağı kullanılmasına özen gösterilecektir.
- Görevli kurumlar, 01 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2019/11 Nolu Genelgesi doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerdir.
- Hafta boyunca; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları müdürleri tarafından Şehit yakınları ve Gazilerimiz ziyaret edilecektir.
- 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirilecektir.
- 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 20.00’dan itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından en az 50’şer kişilik gruplar halinde Demokrasi Nöbeti tutulacaktır.
- 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Valilik Panosunda 15 Temmuz görselleri ve müzikleri sunulacaktır.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) internet sitelerinde yayınlanacaktır.
- Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.
Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.
İL ANMA KOMİTESİ