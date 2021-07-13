12 Temmuz 2021 Pazartesi Günü Saat : 10.00

İl Sağlık Müdürlüğü 15 Temmuz ile İlgili Sergisi Açılışı

Yer: Isparta Şehir Hastanesi

(12-18 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenecektir. ) Saat : 11.00

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 15 Temmuz Milli Birlik Günü İle İlgili Kitap ve Fotoğrafların Sergisi Açılışı

Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphanesi

(12-18 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenecektir. )

13 Temmuz 2021 Salı Günü Saat : 10.00

Milli İrade Platformu tarafından “Türkiye Geçilmez” Adlı Kermes Düzenlenmesi

Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Saat : 14.30 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Yer: Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

14 Temmuz 2021 Çarşamba Günü Saat : 10.00 Halkımızın Duygu ve Düşüncelerini Paylaşabilmeleri İçin 15 Temmuz Anı Defterinin Konulması

Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Saat : 10.00 15 Temmuz Anlam ve Önemine Dair Gençler İle Buluşma

Yer: İl Jandarma Komutanlığı Saat : 16.00

Çocuklar ve Ailelerine Dondurma İkramı

Yer: Gökçay Kavşağı Muhtarlar Derneği Binası Saat : 17.00

Milli Eğitim Müdürlüğü Programı

Yer: 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Konferans Salonu

15 Temmuz 2021 Perşembe Günü Saat : 10.30 2017 Yılında Kurulan 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda Yeni Fidan Dikimi ve Mevcut Ağaçların Bakımının Yapılması

Yer: Isparta-İstanbul Yolu Üzeri Botanik Parkı Karşısı Saat : 11.00-16.00 Koruma Altındaki Çocuklarımız ve Ailelerine Yönelik Şenlik

Yer: Milas Mesire Alanı Saat : 12:45 Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların Okunması

Yer: Şehitlik – Karaağaç Mah. Saat : 16.00 Çocuk Evlerinde Kalan Çocuklarımızın Şehit Yakınları ve Gazilerimizi Ziyaretleri

Yer: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binası Saat

: 16.00 Yeşilay Derneği Tarafından Bağımlılıkla Mücadele Stant Açılışı

Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

15 Temmuz 2021 Perşembe Günü Saat



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16.15 Şehitlerimizin Ruhu için Mevlid-i Şerifler Okunması, Okunan Hatm-i Şeriflerin Duasının Yapılması

Yer: Ulu Cami Saat : 17.30 Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Hizmet Binasını Ziyaret / (Pilav ve Helva İkramı)

Yer: Fatih Mah. 4578 Sk. No: 3/31 Saat : 19.00 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü

(Mehteran Eşliğinde; Tören Kıtası-Protokol-Vatandaşlar-Sporcuların Bisiklet Korteji-Araç Konvoyu)

ve Mehteran Gösterileri

Harekât Güzergâhı

Belediye Başkanlığı Binası Önü

Varış Yeri

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Saat

















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20.00 * Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

* Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Yapılması

* Mili İrade Platformunca Günün Anlam ve Önemi İle İlgili

Konuşma Yapılması

* İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Günün Anlam ve Önemi İle

İlgili Konuşmanın Yapılması

* Protokol Konuşmaları

- Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN’in Günün

Anlam ve Önemi İle İlgili Konuşması

- Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun Günün Anlam ve

Önemi İle İlgili Konuşması

* Günün anlam ve önemine dair okullar arası ve koruma altında

bulunan gençlerimiz arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda

dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi

* İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Ankara Devlet Türk

Halk Müziği Korusu Sanatçısı Cengizhan AKAR Kahramanlık

Türküleri

*.Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Sivil Toplum

Kuruluşlarından Gruplar Halinde Katılım İle Demokrasi

Nöbetinin Başlanması (15 Temmuz 2021 günü saat 20.00’den

16 Temmuz 2021 günü saat 05.00’e Kadar)

Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Saat : 21.00 Sancak Koşusu

Harekât Güzergâhı

Çünür Kavşağı

Varış Yeri

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

16 Temmuz 2021 Cuma Günü Saat : 00.13 Camilerimizde Sela Okunması

DİĞER ETKİNLİKLER

; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Binasında ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulacak çadırlarda Şehit yakınları ve Gazilerimiz ile vatandaşlarımız arasında sohbet toplantıları düzenlenecektir.

Gençlik Merkezi içerisinde 15 Temmuz Köşesi oluşturulacaktır. Etkinliklere katılan vatandaşlarımıza; 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, mobil araçlarla ve belirlenen camilerde su, soda, çorba vb. ikramlar verilecek, günün anlam ve önemine dair tişört, anahtarlık, kalem, afet çantası vb. hediyeler dağıtılacaktır.

GENEL ESASLAR VE HÜKÜMLER:

Törenler 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü başlayıp, 16 Temmuz 2021 Cuma günü son bulacaktır.

14 Temmuz akşamından itibaren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları hizmet binaları Türk Bayraklarıyla donatılacaktır.

Tüm etkinliklerde sadece Türk Bayrağı kullanılmasına özen gösterilecektir.

Görevli kurumlar, 01 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2019/11 Nolu Genelgesi doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerdir.

Hafta boyunca; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koordinesinde İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları müdürleri tarafından Şehit yakınları ve Gazilerimiz ziyaret edilecektir.

15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirilecektir.

15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 20.00’dan itibaren 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından en az 50’şer kişilik gruplar halinde Demokrasi Nöbeti tutulacaktır.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Valilik Panosunda 15 Temmuz görselleri ve müzikleri sunulacaktır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) internet sitelerinde yayınlanacaktır.

Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik “Türkiye Geçilmez” konulu online bilinçlendirme konferansları düzenlenecektir.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında “Kan Bağışı Kampanyası” düzenlenerek kan bağışında bulunan 251. Bağışçıya 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında ödül verilecektir.hastane girişlerinde 15 Temmuz ile ilgili sergiler düzenlenecektir.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphane Salonunda ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulacak stantlarda 15 Temmuz Milli Birlik Günü ile ilgili kitaplar ve fotoğraflar sergilenecektir.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Kaymakkapı Meydanı ve IYAŞPark Alışveriş Merkezi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Binasında 15 Temmuz ile ilgili resimler sergilenecektir.Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.