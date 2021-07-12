ÖNDER AVM'DEM BAYRAM ÖNCESİ FIRSATLAR
Önder Şekerleme AVM Isparta'da tam 6 şubesi ile hizmet veriyor. Önder AVM'den Kurban Bayramı öncesi tüm gıda ihtiyaçlarınızı en ucuza alabilirsiniz. Şeker ve kolonya çeşitleri için stantlar açıldı.
Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri hepside uygun fiyatlarla Önder AVM şublerinde. Isparta'da Kurban Bayramı öncesi tüm alışverişleriniz için en ucuz adres Önder Şekerleme AVM Şubeleri...
Ekonomik fiyatlarıyla ve kaliteli gıda ürünleriyle Önder AVM,vatandaşlarımızı şubelerine davet ediyor.
Alo sipariş hattı:0 246 218 35 08
Whatsapp sipariş numarası:0 544 474 00 00
'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''
ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
Önder Şekerleme AVM 2 :Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
Önder Şekerleme AVM 3 :Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)
Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)
Önder Şekerleme AVM 6:Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)