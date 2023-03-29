- Isparta'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti
- Lodos İsparta'da Zararlı Etkisini Gösterdi: Hayvan Besihanesi ve Evler Hasar Aldı
- Meteoroloji Uyardı, Lodos Geldi: Isparta'da Rüzgarın Şiddeti Saatte 80 Km'yi Aştı
- Isparta'da Lodosun Etkisi Devam Ediyor: Vatandaşlar Tedbirli Olmaya Çağrılıyor
- Lodosun Yarattığı Hasar Isparta'da Görüntülendi: Yetkililer Çiftlik Sahiplerini Uyardı
Isparta'da başlayan kuvvetli lodos, Salı günü daha da şiddetlenerek çevreye zarar verdi. Meteoroloji öncesinde uyarılarda bulunmuş olsa da, Yalvaç ilçesinde açık hayvan besi hanesi zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle çiftlik evinin saç levhaları yerinden söküldü ve beton çitler yıkıldı. Yetkililer, vatandaşların bu tür sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyor.