Isparta'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti

Lodos İsparta'da Zararlı Etkisini Gösterdi: Hayvan Besihanesi ve Evler Hasar Aldı

Meteoroloji Uyardı, Lodos Geldi: Isparta'da Rüzgarın Şiddeti Saatte 80 Km'yi Aştı

Isparta'da Lodosun Etkisi Devam Ediyor: Vatandaşlar Tedbirli Olmaya Çağrılıyor

Lodosun Yarattığı Hasar Isparta'da Görüntülendi: Yetkililer Çiftlik Sahiplerini Uyardı

Isparta'da başlayan kuvvetli lodos, Salı günü daha da şiddetlenerek çevreye zarar verdi. Meteoroloji öncesinde uyarılarda bulunmuş olsa da, Yalvaç ilçesinde açık hayvan besi hanesi zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle çiftlik evinin saç levhaları yerinden söküldü ve beton çitler yıkıldı. Yetkililer, vatandaşların bu tür sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyor.