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Kredi Kartlarının Bu Özelliği Tamamen Yasaklanacak: 9 Gün Sonra Başlıyor

Kredi Kartlarının Bu Özelliği Tamamen Yasaklanacak: 9 Gün Sonra Başlıyor
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"Kredi Kartlarının Bu Özelliği Tamamen Yasaklanacak: 9 Gün Sonra Başlıyor"
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısına kötü haber geldi. 9 gün sonra yeni dönem resmen başlıyor. Artık kredi kartlarının bu özelliği tamamen yasaklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), önceki aylarda aldığı kararla, politika faizlerindeki artışın kredi kartlarını etkilemeyeceğini açıklamıştı. Ancak, nakit avans işlemleri için faiz oranlarının yüzde 5'e yükseltilmesi ve kart sahiplerine taksitlendirme kısıtlaması getirilmesiyle birlikte, yeni düzenlemeler kredi kartı kullanıcılarını etkileyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz Sebep Enflasyon Sonuçtur" sloganıyla yürütülen ekonomik modelin zorlanmasıyla, Türkiye'de köklü değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.
28 Mayıs'tan sonra göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürmek için para politikalarında sıkılaşma adımları atmaya devam ederken, kredi ürünlerine olan talebi kısmak için kısıtlayıcı önlemler almaya devam ediyor.
21 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 50'ye yükselterek son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkaran TCMB, kredi kartı faizlerine tavan sınırlama uygulaması getirmişti. Bu nedenle, normal şartlarda 1 Nisan'dan itibaren değişmesi beklenen kredi kartı faizleri sabit kalacak.
Ancak, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte, kredi kartlarından yapılacak nakit avans işlemleri için uygulanacak faiz oranı yüzde 5'e çıkarıldı. Nakit avans işlemlerinin yeni faiz oranları, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacakken, bankalar bu tür işlemlere kısıtlamalar getirmeye devam ediyor.
Bankalar 1 Nisan Tarihinden İtibaren Yasaklamaya Gidecek
Bankalar, 1 Nisan'dan itibaren taksitlendirilmeyen harcamaları sonradan taksitlendirme imkanını kısıtlayacak. Bankaların gönderdiği uyarı SMS'leri aracılığıyla duyurulan bu değişiklikle birlikte, "sonradan taksitlendirme" uygulamasında önemli değişiklikler yapılacak.
Müşterilere gönderilen uyarı mesajlarıyla belirtilen değişiklikler, taksit sayılarının azaltılmasını içeriyor. Bundan sonra, uzun vadeli taksitlendirme seçenekleri kısıtlanacak ve kullanıcılara en fazla 3 aya kadar taksit imkanı sunulacak.
Merkez Bankası'nın ekonomiyi soğutma ve tüketim harcamalarını kontrol altına alma amacıyla aldığı bu adımların bir parçası olarak, taksitli alışveriş seçeneklerindeki kısıtlamaların yanı sıra ilerleyen günlerde kart limitlerinde de değişiklikler bekleniyor.
Bununla birlikte, birçok bankanın BDDK mevzuatlarına aykırı olarak müşterilere aylık gelirlerinin 10 katını aşan kredi kartı limitleri tahsis ettiği biliniyor. Bu durumun önüne geçmek için yeni bir düzenleme yapılacak ve maaş/limit oranı yüksek olan kullanıcıların kart limitleri, uygun sınırlara indirilecek.
 
 
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