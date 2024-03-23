"SGK Uzmanı Melis Eymen: 'Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyelerinde Sürpriz Artış'"

SGK uzmanı Melis Eymen, emekli maaşlarına ve bayram ikramiyelerine sürpriz bir artışın yapılacağını açıkladı.

En düşük emekli maaşını alan milyonlarca emekli, 16 bin TL açlık sınırının altında maaş almalarından dolayı sosyal medya üzerinden seyyanen zam çağrılarını sürdürmeye devam ediyor. Bayram ikramiyelerinde 3 bin TL olarak açıklanması da emekli cephesinden tepkiler gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliler için ilk olarak 'bütçe yok' yanıtını verse de banka promosyon haberini duyurmuştu. Erdoğan, emeklilere kamu bankalarının 8 bin TL ve 12 bin TL tutarında promosyon vereceğini açıkladı.

SGK Uzmanı Melis Eymen ise promosyon artışları sonrasında Erdoğan’ın hareketinin özel bankalarda da promosyonların 15 bin TL seviyesine çıkartacağına ve seyyanen bir artışın da olacağının habercisi olduğunun altını çizdi.

Eymen, "Önceki görüşmelerimizde de belirttiğimiz gibi, 15.000 TL’ye çıkması, 17.000 TL alacağını asgari ücrete yaklaştırmaya çok fazla baskıyı dile getirdim. Sayın Erdoğan'ın Genel Sekreteri de daha önce çıkıp bunu dile getirmişti, ama 15.000 lira olacak gibi görünüyor. Yani, yapılan son açıklama mantık çerçevesinde yürürse bu şekilde olacak” dedi.

Seyyanen zammın duyurulacağı tarihi de açıklayan Eymen, “Sayın cumhurbaşkanı da muhtemelen meclis kapalı olduğu için tekrar bir kabine toplantısı yapmadı. Bir mitingde açıklama yapacak, doğal olarak. Bu da önümüzdeki hafta sonu cumartesi günü olacak” ifadelerini kullandı.

Eymen, emeklilerle ilgili durum çok belli olduğunu ve bayram ikramiyelerinde sürpriz zammı açıkladı. Eymen, “Her şeyden önce emekli ikramiyeleri söz konusu ve bütün ekonomistlerin daha önce ve bizim de söylediğimiz gibi en az 5.000 TL emekli ikramiyesi olacak şekilde ayarlanacak. Görüyoruz aslında, bu açıklamaların altında bu var gibi duruyor” şeklinde konuştu.