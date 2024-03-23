"Bankalar Kredi Kartlarını Zorla Toplayacak: Remzi Özdemir Milyonları Yakacak Haberi Verdi"

Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, kredi kartı kullanan vatandaşları bekleyen tehlikeyi açıkladı. Merkez Bankası, 500 baz puanlık artırım kararı alarak faizi yüzde 45'ten 50'ye yükseltmişti. Merkez Bankası’nın faiz artırım kararının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Remzi Özdemir, kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı.

Faizin olduğu ülkelerde borsaya yatırım yapanların biraz ürkeceğini söyleyen Özdemir, “Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faiz silahını 60-65 bandına kadar çekebilir. Türkiye artık enflasyonun da üzerinde faiz vermek zorunda. İnsanlar artık ellerinde paralarla döviz bürolarına koşmamalı. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın nisan ayındaki toplantısında da 500 baz puanlık bir artış daha gelebilir" dedi.

Bankalar Kredi Kartlarını Tek Tek Toplayacak

Mayıs ayından enflasyonun yüzde 75’e ulaşarak tavan yapacağını belirten Özdemir, “Bu yıl Türkiye'de enflasyonun 50'nin altına düşme olasılığı yok. Bu da şunu gösteriyor ki, faizler 55-60 bandına oturacak. Bu durum yabancılar için caziptir, Türkiye'ye döviz girişi hızlanabilir. Merkez Bankası'nı tebrik etmek lazım, verdiği bu cesur karardan dolayı” ifadelerini kullandı.

Özdemir, vatandaşların artık kredi imkansız olduğunu belirtirken “Önümüzdeki dönemde kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarındaki faizlerin de 7 puana kadar yükseltilmesini bekliyorum. 7 demek, yüzde 25'e tekabül eden bir faiz demektir. Bu da demek oluyor ki insanlar cebindeki o plastik kartı ya evine bırakacak ya da bankalar zorla toplayacak bunları" dedi.