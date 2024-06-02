Ekonomist İslam Memiş'ten Nokta Atışı Tahmin: Fiyatı 1100 TL Artacak Ekonomist İslam Memiş, altın, dolar ve borsa üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti. Sosyal medya kanalında piyasalara dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Memiş, özellikle gram altın ve gümüş üzerindeki öngörüleriyle yatırımcılara önemli ipuçları verdi. Gram Altında Rekor Beklentisi İslam Memiş, Mayıs ayının sakin geçtiğini belirterek bu trendin iki hafta daha süreceğini öngördü. "Bir dışsal etki olur, içsel etki olur, tekrar yorumlarız ama bu sakin seyirin 2 hafta daha devam edeceğine işaret ediyor. Tatil de geliyor. İnsanlar ya tatile çıkacak ya da memleketlerine gidecekler. 9 günlük tatilde iç piyasalar da kapalı olacak," dedi.

Ons altının tekrar yükselişe geçeceğini belirten Memiş, gram altına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gram altının Temmuz ayı itibariyle yeniden yükselişe geçeceğini ve Eylül ayında yeni zirvelerin görülebileceğini belirtti. "Gram altın 2427-2437 lirada. Ons altına kıyasla hareket eden bir gram altın var karşımızda. 2400-2450 lira aralığında olmaya devam ediyor. Gram altında alım zamanı gelmiştir. Gram altındaki yıl boyunca ve ikinci yarı beklentimizde 3000-3500 TL beklentim devam ediyor. Temmuzda yükseliş dalgası, eylül ayında yeni zirveler olabilir." Gümüşte Zirve Beklentisi Memiş, Mayıs ayında gümüşün yükselişine dikkat çekti ve gümüşün altını tahtından ettiğini belirtti. "11 yılın zirvesi test edildi. 31.20 dolarda gümüş onsu. Gümüş gram 32.46 kuruş. Burada da 33 liraya kadar yükselen gümüş gördük. Yılın ilk yarısında gümüş, altını tahtından etti," dedi. Borsaya Yatırım Yapacaklar İçin Uyarı Borsa İstanbul'un durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Borsa İstanbul 10 bin 409 puanda. 0.71'lik düşüşle mayısı uğurladı. Teknik düzeltmeler bitmedi. Yılın ilk yarısında borsa yatırımcısına kazandırdı. Kurumsal şirketleri seçenler borsada kazandı. Yılın ikinci yarısında da daha çok profesyonel destek alan yatırımcılar kazanacaktır. Borsaya girecekler bu yüzden bir kez daha düşünsün. 9400'e kadar seviyeler masada duruyor düşüş için," ifadelerini kullandı. Doların Getirisi Az Olacak Dolar/TL kuru hakkında yaptığı değerlendirmelerde, doların bir yatırım aracı olmadığını vurgulayan Memiş, dolara yatırım yapanların en az kar eden kişiler olacağını belirtti. "Dolar kuru 32.21 TL. Yatay bir seyirde haftayı tamamladı. Tekrar yukarı yönlü hareketlerde beklentimiz devam ediyor. Dolar bir yatırım aracı değildir. Dolara yatırım yapanlar en az getiriye sahip olanlar olacak. Ara ara alım yapıyoruz ama parite için bunu yapıyoruz. Eğer döviz satın alacaksanız, euro'nun 35 lira altına sarkmalarını alım fırsatı olarak değerlendirmelisiniz. Fed'den faiz kararları bekleyeceğiz," dedi.

İslam Memiş'in bu öngörüleri, yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor ve piyasalardaki hareketliliği yakından takip etmenin önemini bir kez daha gösteriyor.

