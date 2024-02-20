Cep Telefonu Kullanıcılarına Müjde: 15 Gün İçinde Para İadesi Yapılacak!

GSM operatörleri, milyonlarca cep telefonu kullanıcısına sevindirici bir haberle geldi. Cep telefonu numarasını taşıyan kullanıcılara yönelik yapılan hatırlatma ile, son 24 ay içinde hatlarını taşıyanlara 15 gün içinde para iadesi yapılacağı duyuruldu.

Türkiye'nin önde gelen cep telefonu operatörlerinden Turkcell, "Ön Ödemeli Hatlarda Kalan TL’lerin İadesi" adı altında başlattığı uygulama ile müşterilere hatlarında kalan bakiyelerin iadesini gerçekleştireceğini açıkladı. Hat iptali sonrasında hesapta kalan TL'lerin 2 yıl içinde sorgulanabileceği ve talep edilebileceği belirtilirken, alacak sorgulama ve TL iade taleplerinin online olarak yapılabileceği ifade edildi. Başvurunun ardından ise 15 gün içerisinde geri ödemenin gerçekleştirileceği ve adına devlete ödenen yıllık telsiz kullanım ücretinin kalan taksitlerinin bakiyeden tahsil edileceği belirtildi.

Vodafone da benzer bir uygulamayı duyurarak, faturasız abonelerin hesaplarında kalan bakiyeler için geri alma hakkı tanıdığını açıkladı. İptal tarihinden itibaren 24 ay içinde başvuruda bulunan abonelere geri ödemenin 15 gün içinde yapılacağı belirtilirken, başvuruda bulunmayan abonelerin kalan bakiyelerinin 24 ay süreyle saklanacağı ve abonenin hattını Vodafone'a tekrar taşıması durumunda otomatik olarak hesaba yükleneceği ifade edildi.

Bu uygulama, cep telefonu kullanıcılarına hatlarını taşırken ellerinde kalan bakiyelerin iadesini sağlayarak, aynı zamanda operatörlere olan güveni artırmayı amaçlıyor.