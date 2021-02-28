*BAŞKAN VELİ GÖK KISITLAMADA ZİRAAT ODASIBAŞKANIYLA MANTAR ODALARINI ZİYARET ETTİ.*MANTAR ÜRETCİLERİNİN MEMNUNİYETİBAŞKAN GÖK’Ü MUTLU EDİYOR.*KÖYLERDEN SONRA İLÇE MERKEZİNDE DEMANTAR ODALARI DİKKAT ÇEKİYOR.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK hafta sonunu Ziraat Odası Başkanı Osman SARIDOĞAN'la birlikte kültür mantarcılığı yapan aileleri ziyaret ederek geçirdi.Herşey 2006 yılında dönemin İl Genel Meclisi Üyesi Başkan Veli GÖK'ün verdiği önerge ile İl Özel İdaresi desteği ile Serpil Köyünde 13 aileyle başlamıştı. Daha sonra başta Sarıidris olmak üzere tüm köylerimizde ve Isparta genelinde kültür mantarcılığı yaygınlaştı ve ailelerin geçim kaynağı oldu. Şu anda beyaz altın olarak bilinen kütür mantarı Isparta genelinde yıllık 15 bin tonla söz sahibi oldu.Hafta sonu kısıtlamalarında Başkan Veli GÖK ve Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman SARIDOĞAN mantar üreticilerini tek tek ziyaret ederek istişarelerde bulunarak üretim hakkında bilgiler aldılar. Mantarhanelerin aileler ve komşularına da maddi olarak fayda sağladığı görüldü. Hatırlanacağı üzere Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun talimatları ile geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu'nun görevlendirdiği teknik ekip Eğirdir Serpil Köyünde teknik incelemelerde bulunmuştu. Kültür Mantarı üreticilerinin kompost ve hammadde sorunu çözüldüğünde ilçemize maddi olarak büyük katkı sağlanacak.Köylerden sonra İlçe merkezinde de mantar odalarının kurulmaya devam etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Kültür mantarı üreticilerinin yaptıkları işten memnun olmaları Başkan Veli GÖK’ü oldukça sevindirdi ve mutlu etti.Üreticilerle sohbet eden Başkan Veli GÖK ve Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan onların sıkıntılarını ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundular.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)