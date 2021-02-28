BAŞKAN HALICI, LİSE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK VERDİ

Lise sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmesiyle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, "Binlerce öğrenci şehir içerisinde yer değiştirecek. Bu şehrimizin gidişatını kötü etkileyecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liseler için sınavların yüz yüze olacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin pekçok noktasından öğrenciler, özellikle sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Sınavların çevrimiçi olması yönünde isteklerini dile getiren lise öğrencilerine, CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı destek verdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ"

Büyük bir hareketliliğe neden olacak kararın, şimdiye kadar ki tüm kazanıma darbe vuracağını belirterek, "Şehir içinde binlerce öğrenci yer değiştirecek. Bununla beraber yüzlerce öğretmen de bu hareketliliğe katılacak. Burada hem öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı hem de ailelerinin sağlığı tehlikeye atılırken, esnafımız ve sağlık çalışanımız da zor durumda bırakılıyor. Kurallarda esnemelerin konuşulduğu bu dönemde böyle bir karar alınmaması gerekirdi. Öte yandan bir sorun daha var ki öğrencilerimiz bu konuda mağdur olacak. 20 yaş altı için uygulanan seyahat engeli. Isparta'da il dışında okuyan lise öğrencileri olması mümkün. Seyahat izinlerini almak için aileleri ile birlikte hareket etmeleri gerekiyor ancak bu da başka sorunlara neden oluyor; yol masrafı, barınma masrafı, virüsün bulaşmasına destek gibi. Karardan vazgeçilerek bir an önce sınavların çevrimiçi yapılacağı açıklanmalı ve öğrencilerimizin mağduriyeti giderilmelidir" dedi.