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​Köylerde Su Sayacı Uygulaması Hakkında Muhtarlara Bilgi Verildi

​Köylerde Su Sayacı Uygulaması Hakkında Muhtarlara Bilgi Verildi
ISPARTA
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Köylerde Su Sayacı Uygulaması Hakkında Muhtarlara Bilgi Verildi
Kuraklık, Dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Isparta’da da önemli bir sorun. Bu kapsamda Isparta İl Özel İdaresi içme suyunun tasarruflu kullanılması ve israfın önlenmesi adına köylerde su aboneliği sistemini zorunlu tutuyor.
Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleşen muhtarlar toplantısı öncesinde muhtarlarla bir araya gelen İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hacı Adanalı zorunlu abonelik sistemi hakkında muhtarlara bilgi vererek köylerde alınması gereken önlemleri anlattı.
Köylerde su ve kanalizasyon alt yapı hizmetleri için aralıksız olarak çalıştıklarını söyleyen Adanalı içinde bulunduğumuz kuraklık tehdidi ve israfın önlenmesi adına tüm köylerde su aboneliği sisteminin zorunlu olduğunu belirtti.
Toplantının ardından bir açıklama yapan Adanalı, “Dönemsel olarak ve coğrafi yapımız gereği son zamanlarda yaşamış olduğumuz kuraklıklar hepimizin gündeminde. Artık, su tasarrufu çok fazla öneme sahip. Bununla ilgili köylerimizde sayaç kullanımı zorunluluğu, bunlarla ilgili yapılması gereken iş ve işlemler, kanuni yükümlüklerle ilgili muhtarlara gerekli bilgileri verdik. Tüm bunları idare olarak da kontrol ve takip etmeye devam ediyoruz. Isparta'da su sayacı olmayan köylerimizle ilgili kaymakamlıklarımızla ortak çalışarak gerekli desteği veriyoruz. Su tasarrufunun önemini de bunlarla beraber görüyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan ricamız içme sularını amacı dışında sulama vs. şekilde kullanmasınlar” dedi.
Toplantıya katılan muhtarlardan Aydoğmuş Köyü Muhtarı Hatice Şahin ise köyünde yıllardır su sayacı uygulaması olduğunu söyleyerek “Bu çok faydalı bir uygulama. Bu kuraklık dönemlerinde suyun tasarruflu kullanılması, israf edilmemesi için sayaçlar çok büyük önem taşımakta. Bizim köyümüzde de devam eden güzel bir uygulama yani çok faydası var. Nasıl olsa suyumuz var diye suyu boşa harcamamız gerekiyor, idareli kullanalım bugünün yarını da var, sadece bugün suyumuz var deyip de yarını düşünmemezlik yapmayalım, sularımızı idareli kullanalım” diye konuştu.
Kılıç Köyü Muhtarı Hasan Ekici de “Malum sularımız az, son dönemlerde kuraklık hat safhada bunun için vatandaşlarımızın suyu daha dikkatli kullanmaları gerekiyor ve bir de ödeme konularında da dikkat etmeleri gerekiyor. Benim isteğim; vatandaşlarımızın muhtarlıkları mağdur etmemeleri ve sağduyulu davranmaları” dedi.

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