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Aşı olmayanlar dikkat! Artık Yasak!

Aşı olmayanlar dikkat! Artık Yasak!
ISPARTA
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PCR testleri ücretsiz mi olacak? Aşı olmayanlar dikkat...

Yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Aşı yaptırmayan öğretmenler ve okul çalışanları ile üniversite öğrencileri PCR testi yaptıracak. Uçak ve otobüs yolculuğu ile sinema ve tiyatro gibi etkinlikler için de test şartı geliyor.

 Koronavirüs salgınıyla mücadelede “aşı olmamayı tercih eden” vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki günkü kabine toplantısı sonrasında, “Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personellerin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz” açıklaması yapmıştı.

PCR TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?
Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak. PCR testlerinin, diğer alanlarda ücretli olup olmayacağı ise henüz belli değil. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceği belirtildi.

BAKANLIKTAN 81 İLE GENELGE
PCR testi uygulamasının aşıyı teşvik için kapsamı genişletildi. İçişleri Bakanlığı, dün aşı olmayanlar için toplu alanlarda PCR testi zorunluluğuna ilişkin “Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Buna göre, 6 Eylül’den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirildi. İşletmeciler, etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişinin aşılı/geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasını yapacak.
 
SEYAHATLERDE PCR TESTİ ZORUNLU
Genelgeyle aşı kartı ve PCR zorunluluğu özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatlerde de 6 Eylül’den itibaren başlıyor. Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Hastalığı geçirmemiş, aşı olmamış veya negatif PCR testi olmayan kişilerin şehirlerarası seyahatine ve etkinliklere katılmasına izin verilmeyecek. İlerleyen dönemde aşı kartı ve PCR zorunluluğu istenecek yerlerin sayısı da arttırılabilecek.

AVM'LERDE PCR TESTİ ZORUNLU MU?
AVM’lere girişte test istenip istenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. PCR testi yaptırmayanlar AVM’lerdeki sinema salonlarına giremeyecek.

‘ÖĞRETMENE ZAHMET, DEVLETE MALİYET’
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamasına göre yüzde 20 hiç aşılanmamış öğretmen bulunduğunu belirterek Hürriyet’e kararları şöyle değerlendirdi: “Bu da 220 bin öğretmen demek. Öğretmenlik gibi bir meslek için çok yüksek bir rakam. Enfeksiyoncu olarak bardağın boş tarafına dikkat çekmek istiyorum. Vakalar 20 binlerde. Öğretmenler dışında okul çalışanları arasındaki aşılanma oranları ise belli değil. 220 bin öğretmene haftada yapılacak iki test 450 bin test eder. Öğretmenler sürekli hastaneye gidecek. Zahmetli olmasının yanı sıra kamuya büyük bir yük. Bu nedenle eğitimli kişiler olan öğretmenlerimizin kısa süre içinde çift doz aşılarını yaptıracaklarına inanıyorum. Öğretmenlerin yüz yüze geleceği kesimin büyük kısmı aşılanmamış olacak ve bu bulaşmayı arttıracak.”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan da okulları açmanın önemini vurgulayarak, “Bu nedenle öğretmenlerin aşılı olması gerekiyor. Aşılanmamış öğretmenlerimizden de haftada iki kez PCR alınması güvenli eğitim için zorunlu” dedi. 

TESTLER ÖZELDE EN FAZLA 250 TL
Sağlık Bakanlığı PCR testleri için özel hastanelerde tavan ücreti belirlemişti. Test yaptırmak isteyen vatandaşlar özel hastanelere 250 TL ödüyor. Bu ücretin arttırılması şu anda söz konusu değil. 
 
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