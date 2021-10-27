26 Ekim 2021 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri https://www.ispartahaber.com.tr/​ okuyucuları için derledik.



Akrep zehrinden Kovid-19 ilacı

İskoçya'da bir üniversite tarafından yürütülen çalışma başarıya ulaşırsa, ortaya alışılmışın dışında yeni bir Kovid-19 ilacı çıkartabilir. Bilim insanları, ölümcül akrep zehrinin yeni varyantlar ile savaşmada etkili olabileceğini keşfetti.



Büyükelçilerden geri adım

Osman Kavala'nın serbest kalmasını isteyen ve bildiri yayımlayan 10 ülkenin büyükelçisi, Türkiye'nin içişlerine karışma niyetlerinin olmadığını belirterek, açıklamalarından geri adım attı.



Kazanım uygulaması başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan öğrenme kayıplarını tespit etmek amacıyla, Türkiye genelinde 7, 8, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri için kazanım değerlendirme uygulamasını başlattıklarını açıkladı.



Oktay'dan Akıncı'ya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de "tek adam rejimi" olduğunu söyleyen iddia eden Mustafa Akıncı'ya tepki göstererek, "Tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Onun çapını aşar" dedi.



Yeni vergi paketi

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Paketi düzenlemesine göre; 850 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti, sosyal medya fenomenlerine de vergi düzenlemesi getirildi. Cumhurbaşkanı'na da tütün ürünleri ve otomotivde ÖTV'yi 3 kat artırma yetkisi verildi.



Akaryakıta "eşel" sisteme devam

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.



Kartal, Aslan'ı 2 golle geçti

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, derbiden Larin'in 2 golüyle üstün ayrıldı.

