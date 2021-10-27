Düzenli olarak, Isparta’da görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantıları düzenleyen Vali Ömer Seymenoğlu, Atabey ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda buluştu.Atabey Kaymakamı Yusuf Emre Akpınar, Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, İl Genel Meclisi Üyeleri ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu’nun gündeminin ilk maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele oldu.Salgınla mücadeledeki en büyük silahımızın aşı olduğunu bir kez daha yineleyen Vali Seymenoğlu “Salgından çok etkilendik ama şükürler olsun ki kontrollü normal hayata döndük bunu sürdürebilmemiz için alınan tedbirlere uymamız lazım. Ülkemizde de olduğu gibi Isparta’da da salgınla mücadelemiz devam etmekte. İlk haftalardaki, ilk aylardaki salgın dönemini hatırlayın, tamamen kapanmıştık. Ama şu anda bütün dünyanın kabul ettiği ve olumlu da sonuç aldığımız aşılar var. Uygulanan aşılar sayesinde bu süreci biraz daha az zararla atlatıyoruz. Ama biz istiyoruz ki bu zararı tamamen ortadan kaldıralım yani aşı bu mücadelenin olmazsa olmazı. Dolayısıyla köylerimizde ve mahallelerimizde aşısını yaptırmamış olan vatandaşlarımız varsa ne olur uyaralım. Aşıya ulaşmak ülkemizde çok kolay ve ücretsiz. Bütün sağlık çalışanları can-ı gönülden büyük bir fedakarlıkla bu mücadeleyi devam ettiriyor” dedi.Kuraklığın küresel bir boyuta ulaştığına ve su tasarrufunun büyük bir önem kazandığına dikkat çeken Vali Seymenoğlu, “Tüm Dünya’da ve ülkemizde olduğu gibi Isparta’da da kuraklık problemi var. Onun için bazı tedbirler almamız lazım. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz aylarda basın toplantılarında açıkladı. İlgili bakanlıklardan da sürekli yazılar geliyor ve şunun altını çiziyorlar. Su mutlaka tasarruflu kullanılacak ve öncelik sırasına göre kullanılacak. Nedir bu? Önce vatandaşımızın içme suyu, ardından hayvan sulaması ve su yeterliyse ardından bahçe sulaması yapacağız. Yani geçmişteki gibi musluğu açıp tarlaya, bahçeye vermek yada sulama suyuyla vahşi sulama yapmak gibi lüksümüz yok arkadaşlar” diye konuştu.Son aylarda Isparta genelinde trafik kazalarında artış yaşandığını da söyleyen Vali Seymenoğlu, “Bulunduğunuz bölgedeki sürücüleri ve vatandaşlarımızı kurallara uymaları konusunda uyaralım. Trafiğe çıkan traktörlere de mutlaka reflektör taktıralım” dedi.Vali Seymenoğlu’nun salonda bulunan köy ve mahalle muhtarlarına diğer bir uyarısı ise yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahiplerinin tespit edilerek ilgili kurumlara bildirilmesi konusunda oldu. Konuşmasında; Telefon dolandırıcılığı, bağımlılıklarla mücadele, metruk evlerin yıkılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında da muhtarların yönlendirici olmasını isteyen Vali Seymenoğlu, “Bu konularla ilgili de koordinasyonu gerektiren konular olursa kapımız ve telefonumuz 24 saat sizlere açık” dedi.Ardından Atabey ilçesinde görev yapan muhtarlar da tek tek söz alarak mahalleleri ve köyleriyle ilgili talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu’yla paylaştılar.