EĞİRDİR’DE İNTİHAR OLAYI

Eğirdir İlçe Otogarında saat 12.30 sularında bir kadın intihar etti.

Edinilen bilgilere göre H.A isimli 30 yaşında kadının tabanca ile göğüs bölgesine sıktığı öğrenildi. DETAYLAR GELECEK