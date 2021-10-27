EĞİRDİR’DE İNTİHAR OLAYI
Eğirdir İlçe Otogarında saat 12.30 sularında bir kadın intihar etti.
Edinilen bilgilere göre H.A isimli 30 yaşında kadının tabanca ile göğüs bölgesine sıktığı öğrenildi. DETAYLAR GELECEK
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