Koronavirüs'ün Hızı ABD'li Doktorları Da Şaşırttı!



ABD'de yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1918 artarak 12 bin 911’e yükseldi. ABD'de salgının merkezi New York. Reuters kentteki sağlık çalışanları ile konuştu. Sağlık çalışanlarının açıklamaları kentteki durumun boyutlarını gözler önüne serdi.



Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 480 artışla 399 bin 929'a, ölenlerin sayısı ise 1918 artarak 12 bin 911’e çıktı.



ABD'de salgının merkezi New York. Zira ABD’deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette dün 131 bin 830 olan vaka sayısı 8 bin 556 artışla 140 bin 386'ya çıktı.



Uluslararası haber ajansı Reuters kentteki durumun ciddiyetini gözler önüne seren bir haber yayınladı. New York’taki sağlık çalışanları ile konuşan Reuters haberi salgın nedeniyle yaşanan ölüm hızındaki artış doktorları şoke ediyor başlığı ile aboneleriyle paylaştı.



Reuters New York’taki sağlık çalışanlarının sadece yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin tedavi altıda olmadığı bilgisini paylaştığını belirtti.



“Az önce durumu iyi olan hasta kısa süre içinde size yanıt vermeyecek derecede kötü bir hale gelebiliyor” Bu sözler kentteki Mount Sinai Hastanesinde çalışan hemşire Diana Torres’e ait. Torres Reuters’a yaptığı açıklamada paranoyaklaştığını hissettiğini belirterek artık hastaların odalarından ayrılmak dahi istemediğini söylüyor.



New York'u 44 bin 416 vakayla New Jersey, 18 bin 970 vakayla da Michigan takip ediyor. Can kaybı bakımından New York 5 bin 489 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 1232 ölümle New Jersey ve 845 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.



Dünya genelinde ise ABD'yi 146 bin 690 vakayla İspanya ve 135 bin 586 vakayla İtalya takip ediyor.



ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 110 bin 70 vaka ile Fransa'nın toplam vakalarından daha fazla olduğu gözleniyor.



