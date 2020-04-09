YÖK Başkanı duyurdu: Karar bütün üniversitelere gönderildi!

Son Dakika Haberleri.. Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizdeki pek çok işletme faaliyetlerine ara vermiş veya esnek / kısmi zamanlı çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla öğrencilerimizin işletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkânı kalmamış veya kısıtlı hale gelmiştir.



Son dakika haberi... Bu bağlamda YÖK olarak, uygulamalı eğitim gören öğrencilerimizin “mağduriyet yaşamamaları ve mezuniyet durumunda olan öğrencilerin sene kaybına uğramamaları için” eksik kalan eğitimlerin farklı telafi eğitimi yöntemleriyle yapılabileceği konusunda yükseköğretim kurumlarına yetki verilmiştir.

Yükseköğretim kurumlarında 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları yükseköğretim kurumları tarafından dikkate alınacak, 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresini, uzaktan öğretim yöntemiyle “ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi” şeklinde yapabileceklerdir.

Bu karar sadece 2019-2020 Bahar dönemi ile sınırlı kalacaktır.

1 dönem staj gören öğrencilere bu seneye mahsus olmak üzere salgın nedeniyle telafi şansı verildi.





