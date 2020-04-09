ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

10 NİSAN TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ve POLİS HAFTASI DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJI



İnsan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü, toplum düzeninin devamını kendisine ilke edinen, yasalara ve anayasaya sadakatle, 24 saat fedakârca görevlerini ifa eden emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın güvenle sığındığı bir şefkat kapısı, milletimizin huzur ve güven kaynağıdır.

Kahramanlık, cesaret, sabır ve büyük fedakârlıkla aziz milletimizin huzur ve emniyet içinde yaşaması için üstün vazife anlayışıyla hizmet sürdüren emniyet teşkilatımız suç ve suçlularla mücadele konusunda ortaya koyduğu başarıyla hepimizin gurur kaynağı olmuştur.

Ülkemizdeki güven ve istikrar ortamının, halkımızın refah ve huzurunun korunmasında en büyük güvence olan Türk Polis Teşkilatı’mızın kuruluşunun 175. yıldönümü münasebetiyle tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.