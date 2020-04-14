Koronavirüste bir ilk! Ölen bir kişiden başka bir insana virüs bulaştı

BİR İLK YAŞANDI

KORONAVİRÜSÜN ÖLÜLERDEN BULAŞIP BULAŞMADIĞI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

ÇALIŞMANIN YAZARLARINDAN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Tayland'dan gelen koronavirüs (Kovid-19) haberi herkesi şaşkına çevirdi. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin, başka bir insana virüs bulaştırdığı kaydedildi. Kişinin mart ayında enfekte olduğu belirtilen bu olayın, "ölü bir insandan kaynaklanan ilk koronavirüs vakası" olarak pandemi tarihine geçtiği aktarıldı.Yeni tip koronavirüsün, ölen bir kişiden başka bir kişiye de bulaşabildiği iddia edildi.BuzzFeed, Newsweek, The Sun gibi dünyanın önde gelen haber sitelerinin Adli ve Yasal Tıp Araştırmaları Dergisi'ne dayandırdığı habere göre; Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan, adli tıp uzmanına virüs bulaştı.Kişinin mart ayında enfekte olduğu belirtilen bu olayın,olarak pandemi tarihine geçtiği aktarıldı.Haberlerde; Ebola'nın ölülerden bulaşma özelliği olan bir virüs olduğu kaydedilirken, Kovid-19'un ise bu özelliğinin olup olmadığının henüz tam olarak belirlenemediği nbelirtildi. Haberlerde yer alan ve görüşlerine yer verilen patoloji profesörü olan Angelique Corthals, sağlık çalışanları dışında, morg ve cenaze çalışanlarının da korunması gerektiğini söyledi.Çalışmanın yazarları,ifadesinde bulundu.Yazarlar,açıklamasında bulundu.